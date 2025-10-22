Netflix《回魂計》突發道歉影片！鍾欣凌、傅孟柏沉重：對不起騙大家

記者潘慧中／綜合報導

《回魂計》以趙靜、汪慧君兩位母親找上神女，利用回魂秘術復活兇手張士凱為起點，展開一場為期7天、為女兒復仇的故事，日前已於Netflix一口氣上架9集。沒想到，官方22日突然上傳一段「道歉記者會」的影片，立刻吸引網友關注。

▲Netflix官方突然上傳一段「道歉記者會」的影片。



畫面中，可以看到劇中飾演反派的鍾欣凌、傅孟柏神情凝重地坐在桌前，她一開頭就低頭說對不起，「我在《回魂計》中，透過太極會，以宗教的力量矇騙大家，對自己的女兒、兒子也是心狠手辣，我真的很抱歉。」

▲劇中飾演反派的鍾欣凌道歉。



鍾欣凌用劇中腳色的口吻懺悔，「我不應該透過太極會來洗錢。」接著，她轉頭向飾演兒子的傅孟柏說：「我更不應該把你當成賺錢的工具，對你那麼壞，對不起！」

▲同樣飾演反派的傅孟柏也有懺悔。



傅孟柏也沉重地懺悔：「我不應該欺騙別人的女兒，應該說也不應該傷害這麼多人的家人，我應該要奉公守法，對不起。」雖然只是宣傳手法，但鍾欣凌最後假裝哭倒在傅孟柏肩膀上、手還放在男方胸膛上的畫面，還是讓不少網友嘴角失守了。

▲鍾欣凌最後假裝哭倒在傅孟柏肩膀上。