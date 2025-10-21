5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人

記者王靖淳／綜合報導

多名藝人爆找專門集團閃兵，新北檢警發動第三波搜索，發現還有多名藝人涉案，其中包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，名單曝光後掀起外界關注，甚至有許多人紛紛在社群上討論已服完兵役的男星們，其中天團5566就被點名全員當兵，讓不少網友大讚：「清流！」

▲5566全員服過兵役。（圖／資料照）

針對新的一波閃兵名單曝光，有網友在PTT發文，以「5566是不是演藝圈真清流」為題發文力挺。原PO指出，5566成員們除了小刀（彭康育）因傷驗退外，其他成員孫協志、王仁甫、許孟哲以及王少偉等4人皆全員當過兵，同時也大讚5566根本演藝圈清流。貼文曝光後，立刻掀起網友留言討論，「沒錯」、「誠實的好男人」、「56真的不能亡！清流！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友大讚5566是演藝圈的清流。（圖／翻攝自PTT）

回顧整起演藝圈閃兵案，源於藝人王大陸砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。如今又爆出多位藝人涉案，再度掀起討論及關注。