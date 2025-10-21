黃子佼喊「要付贍養費」求輕判　孟耿如被問離婚…最新近況曝光！

記者黃庠棻／台北報導

藝人黃子佼涉購買持有2259部未成年性影像影片，一審判處有期徒刑8月，全案上訴二審審理中，今（21）日高等法院開庭，而黃子佼目前已與其中30名被害人和解。而他在庭上自承自己不懂法律，並表示與老婆孟耿如已經離婚，須負擔扶養費，請求法官輕判。對此，孟耿如也透過經紀人做出回應。

▲黃子佼私藏未成年性影像案，二審言詞辯論終結，他離開法院前，兩度鞠躬。（圖／記者呂佳賢攝）

黃子佼在法庭上透露已與老婆離婚，求證孟耿如經紀公司，得到回應「和耿如已經於日前合約期滿，後續相關問題，無法代替回應。」並沒有正面回答雙方是否已經離婚，而是低調證實經紀合約上的關係已經結束，而孟耿如的所有社群網站也已於3月全部關閉，因此離婚消息目前無法求得女方說法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃子佼親口認了已與孟耿如離婚，目前女方已與經紀公司合約到期。（圖／翻攝自Facebook）

今（21）日高等法院開庭，黃子佼展現「鈔能力」，陸續與30名被害人達成和解，本次進行審理程序，據了解，黃子佼在法庭上說自己不懂法律，提及與妻子已經離婚，且仍須負擔扶養費，請求法官輕判。全案言詞辯論終結，訂於11月25日上午10點宣判。

▲黃子佼親口認了已與孟耿如離婚，目前女方已與經紀公司合約到期。（圖／翻攝自Facebook）