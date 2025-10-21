小杰「花30萬閃兵IG遭洗版」　一天前發文喊：期許自己要善良

記者王靖淳／綜合報導

多名藝人爆找專門集團閃兵，新北檢警發動第三波搜索，發現還有多名藝人涉案，其中包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，名單曝光後掀起外界關注，其中小杰IG最新貼文底下甚至湧入兩派網友留言，引發熱議。

▲藝人閃兵案移送，棒棒堂小杰。（圖／記者陸運陞攝）

小杰昨（20）日才在IG發文寫下「期許自己要善良的自在，而不要活去自在的善良」，如今捲入閃兵爭議，貼文底下立刻湧入網友留言洗版，「杰哥，沒事的，有我在」、「花錢逃兵，算善良嗎？」、「逃兵算是一種善良嗎？」、「逃兵算善良還是不善良？」、「好好當兵、好好吃飯、好好生活」，掀起不小討論。

▲小杰發文談善良。（圖／翻攝自Instagram／jaydaone111）



事實上，小杰今（21）日遭拘提後認罪，並坦承花30萬元偽造高血壓閃兵。他在初步偵訊後下午移送至新北地檢署，稍早以35萬元金額交保，受訪時他表示，「對於過去年輕的時候做錯的事情，在這邊跟大家說聲抱歉，占用社會資源，我也會配合檢調調查，謝謝大家！」

▲小杰發文談善良，湧入網友留言洗版。（圖／翻攝自Instagram／jaydaone111）

回顧整起演藝圈閃兵案，源於藝人王大陸砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。如今又爆出多位藝人涉案，再度掀起討論及關注。