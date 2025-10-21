ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鄭元暢爆紅「仍喊卡入伍」
台南1夜市倒了！
小杰昔堅持「遺傳疾病免役」揶揄威廉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 妙莎 潘迎紫 李承泰 蔡淳佳 初孟軒 徐鈞浩 伊萊媽

小杰「花30萬閃兵IG遭洗版」　一天前發文喊：期許自己要善良

記者王靖淳／綜合報導

多名藝人爆找專門集團閃兵，新北檢警發動第三波搜索，發現還有多名藝人涉案，其中包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，名單曝光後掀起外界關注，其中小杰IG最新貼文底下甚至湧入兩派網友留言，引發熱議。

▲▼藝人閃兵案移送，棒棒堂小杰。（圖／記者陸運陞攝）

▲藝人閃兵案移送，棒棒堂小杰。（圖／記者陸運陞攝）

小杰昨（20）日才在IG發文寫下「期許自己要善良的自在，而不要活去自在的善良」，如今捲入閃兵爭議，貼文底下立刻湧入網友留言洗版，「杰哥，沒事的，有我在」、「花錢逃兵，算善良嗎？」、「逃兵算是一種善良嗎？」、「逃兵算善良還是不善良？」、「好好當兵、好好吃飯、好好生活」，掀起不小討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小杰。（圖／翻攝自Instagram／jaydaone111）

▲小杰發文談善良。（圖／翻攝自Instagram／jaydaone111）

事實上，小杰今（21）日遭拘提後認罪，並坦承花30萬元偽造高血壓閃兵。他在初步偵訊後下午移送至新北地檢署，稍早以35萬元金額交保，受訪時他表示，「對於過去年輕的時候做錯的事情，在這邊跟大家說聲抱歉，占用社會資源，我也會配合檢調調查，謝謝大家！」

▲▼小杰。（圖／翻攝自Instagram／jaydaone111）

▲小杰發文談善良，湧入網友留言洗版。（圖／翻攝自Instagram／jaydaone111）

回顧整起演藝圈閃兵案，源於藝人王大陸砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。如今又爆出多位藝人涉案，再度掀起討論及關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

棒棒堂小杰閃兵

推薦閱讀

修杰楷涉閃兵遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍

修杰楷涉閃兵遭拘提！　曾當替代役5個月「賈靜雯懷3胎」提前退伍

10小時前

快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回台灣

快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回台灣

4小時前

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

8小時前

親眼目睹老公遭警拘提！　書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

親眼目睹老公遭警拘提！　書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

8小時前

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍嘆：不需討好討厭你的人

19小時前

坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲

坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲

6小時前

陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因

陳柏霖第二次閃兵爭議！　14年前曾自曝免役原因

10小時前

事業高峰期當兵的台灣4男星！張雨生畢業入伍…楊祐寧：錢再賺就有

事業高峰期當兵的台灣4男星！張雨生畢業入伍…楊祐寧：錢再賺就有

6小時前

坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎

坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎

8小時前

演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」全翻車　逃兵內幕一次看

演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」全翻車　逃兵內幕一次看

6小時前

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

10/20 08:46

修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表演15場

修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表演15場

10小時前

熱門影音

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻
Rosé今天吃鹹酥雞！

Rosé今天吃鹹酥雞！
謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主

連晨翔親手做金鐘獎盃！　送劉品言：我心中的得主
劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家
楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡
首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工
曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面
小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息
Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？
BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

蘇永康六度在台北開唱　 先向歌迷鞠躬10秒：謝謝！

蘇永康六度在台北開唱　 先向歌迷鞠躬10秒：謝謝！

看更多

【有感動到】優先席婦人見男子拄枴杖...立刻1舉動

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

曾參加女團失敗！　婷婷Kimi再戰出道放話：這是我最後一團

7分鐘前0

男神福山雅治56歲還帥成這樣！　嘴甜告白：我愛台灣

15分鐘前46

5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人

19分鐘前0

抖音洗腦神曲創6億點擊！加拿大饒舌歌手「巡迴來台」睽違4年發新作

39分鐘前11

黃子佼喊「要付贍養費」求輕判　孟耿如被問離婚…最新近況曝光！

48分鐘前0

林俊逸出道35年了！　「超大膽突破」新造型曝光

52分鐘前310

小杰「花30萬閃兵IG遭洗版」　一天前發文喊：期許自己要善良

53分鐘前22

楊丞琳突拋震撼彈！　親口曝光「重磅喜訊」：全新的出發

1小時前0

神級美魔女歌手嫁砂石大亨　悲曝「遭強震嚇到血崩」心痛流產

1小時前0

73歲楊烈頻傳烏龍死訊…真實近況曝光！出道50年突「宣布好消息」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月
    10小時前1429
  2. 快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣
    4小時前4256
  3. 賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻
    8小時前4236
  4. 目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了
    8小時前2221
  5. 「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲
    19小時前2621
  6. 坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲
    6小時前2615
  7. 陳柏霖第二次閃兵爭議！14年前曾自曝免役原因
    10小時前2212
  8. 事業高峰期當兵的台灣4男星！　楊祐寧：錢再賺就有
    6小時前3617
  9. 坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎
    8小時前4242
  10. 演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」
    6小時前4232
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合