洪佩瑜親揭「私下真實面」！　超反差1行徑曝光...她嚇喊：騙人

▲ 洪佩瑜推出新專輯《開》。（圖／POP Radio提供）



記者翁子涵／台北報導

兩年內接連獲得金曲、金馬獎肯定的洪佩瑜，推出新專輯《開》，近來到電台分別接受「Fun Music」DJ Emily與「鬧著玩音樂週末版」DJ魏如昀專訪，當踏進「Fun Music」節目錄音室，洪佩瑜一眼就認出Emily是同期「超級偶像5」的參賽者，突然地相認也讓兩人的眼淚差點破防，雖然因為比賽過程曾讓洪佩瑜面臨人生選擇的動搖，但在參賽後事隔多年才發行個人專輯，洪佩瑜也不覺得太遲，「因為此時此刻遇到可以一起完成（音樂）的夥伴，才讓我能夠放手去玩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲DJ Emily(左)和洪佩瑜(右)想起參加超級偶像徵選時的回憶。（圖／POP Radio提供）



洪佩瑜自稱是大寫I人，新歌「包括但不限於」則展現富有律動感的一面，她透露錄音時被要求想像「是個站在舞台最邊角的和聲，穿著很閃亮的洋裝想讓台下的男友能注意到自已」，洪佩瑜說自己熱愛K-POP，會在家中房間練舞，讓魏如昀驚訝直呼：「騙人！」

洪佩瑜更分享，自己從J-POP聽到X-POP，尤其在騎車趕通告時，這些節奏感明快的樂曲能讓她有活過來的感覺，洪佩瑜也談到，除了好歌喉的遺傳，媽媽也是她的音樂啟蒙，更是支持她往表演之路邁進的推手，洪佩瑜表示，媽媽從小就喜歡看自己的表演，但卻總是說反話、也不主動給予稱讚，「有次我就直接跟媽媽說『如果連你都不稱讚我漂亮，誰還會稱讚我』。」這次回嘴卻讓洪媽媽聽入耳，也減少了對洪佩瑜「口不對心」的批評。



洪佩瑜還差一座金鐘獎就成為囊括三金的滿貫得主，她笑稱歡迎劇集OST邀約能多多益善，Emily問到會不會覺得目前的人生已經達到「完整」？她則表示：「每個當下都是完整的，或許會因為選擇的不同有遲疑，但當決定的當下就是最重要時刻。」

