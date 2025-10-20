台劇早餐店驚見「香菜蛋餅」　網：台灣人果然對吃很認真

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者許逸群／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》昨（19日）首播即吸引觀眾關注，其中收視高點落在劉品言與林鶴軒婚禮現場的爆發戲！林鶴軒飾演的新郎小錢在婚禮上被揭發「黑心事件」，情緒潰堤、當場辯解；劉品言飾演的林麗穎則從幸福新娘瞬間崩潰，神情錯愕、情感撕裂，兩人細膩的演技與強烈的劇情張力將全劇推上收視高峰。

▲原創劇集《舊金山美容院》。（圖／TVBS提供）

▲原創劇集《舊金山美容院》劉品言在劇中嫁給林鶴軒。（圖／TVBS提供）

首集劉品言與林鶴軒的「婚禮戲」成為網路焦點。林麗穎（劉品言 飾）為了報恩決定嫁給小錢（林鶴軒 飾），但小錢藏不住秘密的鬼祟言行，立刻觸發觀眾敏銳神經：「他一定有問題！感覺這角色後面會爆炸！」也因此，兩人舉辦婚宴時，網友紛紛激動留言，「這婚禮好刺激！」、「怎麼還沒有人阻止他們結婚」，觀眾入戲之深，讓人忍不住莞爾。

▲原創劇集《舊金山美容院》。（圖／TVBS提供）

▲劇中早餐店的品項意外造成網友熱議。（圖／TVBS提供）

另一方面，劇中開設的早餐攤「舊金山美容院」也成為話題焦點。他以創意料理「香菜蛋餅」引發關注，觀眾笑稱「太接地氣，居然懂台灣人的香菜哏」、「台灣人果然對吃的很認真」，讓劇中美食成功延伸出生活感話題。除了劇情，片頭曲《怪情歌》和片尾曲《生存遊戲》也掀起熱議。

此外，為迎接首播，《舊金山美容院》演員群連晨翔、方志友、楊銘威、楊晴等人於前一晚特別開直播與觀眾互動，輪番分享拍攝趣事，更邀請演藝圈好友線上應援。方志友甚至在直播中對連晨翔開玩笑說：「我覺得我們有兄妹臉。說不定你女兒生出來會像我。」連晨翔立刻接話：「像妳也OK！」

關鍵字

舊金山美容院劉品言林鶴軒連晨翔

Lulu開場Rap是阿達寫的！　陳漢典暖打氣：妳出場就是100分

