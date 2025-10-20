石頭回歸了！　五月天重現金曲橋段...吐恩師金句：一個團不能散！

▲五月天到鄭州開唱，石頭（右一）重磅回歸。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天帶著5525和5525＋1雙主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到鄭州奧林匹克體育中心體育場，和12萬名歌迷連嗨三天，這次更遇到「從古代穿越時空」而來的歌迷，穿著一身古裝的歌迷表示喜歡五月天18年，五月天8年前來到鄭州開唱時，她也有來到現場，如今這一盼盼了8年才盼到，日前缺席犀利趴的石頭，這次也重磅歸隊，讓粉絲欣慰不已。

五月天也在演唱會重現第23屆金曲獎，五月天以《第二人生》獲得6項大獎在台上吃香蕉的那一刻，當時阿信說：「如果友情是一首長長的詩，這首詩的味道應該像－香蕉！」接著邀請團員一人一口象徵著友情長存，在回顧五月天九張專輯的歷程，冠佑透露當時李宗盛大哥跟他們說了一句話很重要，「一個團不能散！」如今五月天沒有走散，還越來越多人加入，一起邁向下個25年。



在體感只有六度的氣溫下鄭州，五月天先度過2025年第一個冬天，換上新裝的怪獸露出雙肩的他感受了明顯的寒意，稱是：「今年演出以來遇到的最低溫。」但因為歌迷的熱情如火讓他們感到溫暖，團員們笑看圍著圍巾的冠佑，他指稱圍巾是造型，瑪莎再度笑虧：「夏天怎麼沒看到你有這個造型。」團員一來一往，開玩笑的火力完全不受低溫影響，逗笑全場。



蕭秉治17日擔任五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會鄭州站綠城環場版首場開場嘉賓，他帶來〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈520〉、〈外人〉多首浪漫的蕭氏情歌，他說：「謝謝師兄五月天讓我有機會第一次到鄭州演出。」台下也有歌迷舉著應援牌應援，在低溫演出下，讓他倍感溫暖。

