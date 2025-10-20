林志玲洗腦舞蹈萌翻！兒子看完驚呆：媽媽也會跳舞耶

記者許逸群／台北報導

女神林志玲又有新作品！她為長期代言的品牌拍攝全新廣告，不同於上次的女團挑戰，這次「READY舞」活潑可愛。志玲姊姊換上時尚洋裝、俏皮圍裙、青春校服，多變造型搭配無死角凍齡美貌，充滿感染力的動作瞬間洗腦網友。林志玲笑說：「後來我給兒子看，說媽媽也會跳舞耶，兒子也會跟著我說『ARE YOU READY』！」

▲林志玲在廣告中活力十足。（圖／田原香提供）

林志玲笑稱當了媽媽，晚上九點半睡覺實在難達成，許多事都在夜深人靜時處理，平均十二點多才睡。她說：「熬夜真的不行喔！我有改進中，目標十一點入睡，再加上早上的營養品，相信可以一直是個健康有活力的自己！」林志玲透露，比起逛街更喜歡逛超市，甜蜜分享：「買菜會考慮營養美味，心裡裝的都是家人，讓每餐充滿幸福味道。」她和許多媽媽一樣，一大早就要起床幫兒子準備愛心便當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她坦言自己跟大部分媽媽一樣，照顧小寶貝一整天常常又忙又累，連運動的時間都沒有。所以今年偷偷許下心願：「不要放棄成長！希望每次見到大家的時候，都是很有精神的志玲！」透過這支廣告，她希望能帶給大家滿滿正能量，鼓勵所有人保持積極向上的心態，共同迎接充滿活力的人生。

▲林志玲拍攝新廣告。（圖／田原香提供）