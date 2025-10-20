ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓國10大「開胃系作品」盤點！
「轉念」改變命運最好的方法！
鄭家純曬老公合照「撞臉蔣萬安」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

BLACKPINK 婉晴 丁噹 鄭家純 蔣萬安 曾沛慈 賴銘偉 艾莉絲

連晨翔DIY金鐘獎盃真情告白！　劉品言甜笑：今年已獲你這個最大獎

記者張筱涵／綜合報導

藝人劉品言今年以節目入圍第60屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，雖無緣抱回獎座，但在典禮結束返家後，卻收到了老公連晨翔精心準備的「驚喜安慰獎」，這份樸實卻滿載愛意的禮物，十分感動。

外送稿用 ▲劉品言分享連晨翔的貼心驚喜。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言今年宣布和連晨翔結婚，且兩人將贏來愛的結晶的喜訊。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金鐘 60 劉品言。（圖／攝影中心攝）

▲劉品言出席第60屆金鐘獎 。（圖／攝影中心攝）

劉品言18日在社群分享連晨翔手作獎盃的背影照，只見老公坐在地上，身旁擺滿膠帶、剪刀與紙卡，專注製作「金鐘獎簡易版獎盃」。他還在一張應為讚形狀的黃卡背後手寫暖心鼓勵：「不管有沒有拿獎，我都知道妳的努力，坐輪椅還是努力把節目主持完，有沒有得獎不是妳能控制的，但要享受過程。妳是我的驕傲，所以要頒發『盡心盡力獎』給妳！劉品言！」

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言分享連晨翔的貼心驚喜。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言感動表示，看到連晨翔如此用心，忍不住又笑又感動：「其實很想笑，畢竟手藝略拙劣以外，但能幾乎每年都去金鐘已感到幸福，還能頂著肚子出席，已經是人生成就。」她也深情告白：「但我想，我今年已經獲得最大的獎，是生命中多了一個願意不計得失把我捧在手心的人，還有一個生命即將加入，來完成一個家的意義，謝謝你。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劉品言連晨翔

推薦閱讀

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

12小時前

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世！過去行徑「惹怒全網」　本人意有所指發聲

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世！過去行徑「惹怒全網」　本人意有所指發聲

19小時前

鄭家純曬和老公合照不藏了！　無奈認撞臉蔣萬安：被愛情蒙蔽雙眼

鄭家純曬和老公合照不藏了！　無奈認撞臉蔣萬安：被愛情蒙蔽雙眼

17小時前

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

21小時前

直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉辣翻

直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉辣翻

15小時前

翻唱〈沒出息〉像極王世堅！賴銘偉從從容容撈300萬…30家廠商搶邀

翻唱〈沒出息〉像極王世堅！賴銘偉從從容容撈300萬…30家廠商搶邀

5小時前

曾沛慈金鐘1票之差敗給楊謹華　「不好意思標記她」揭缺席原因

曾沛慈金鐘1票之差敗給楊謹華　「不好意思標記她」揭缺席原因

14小時前

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

3小時前

直擊／BLACKPINK離台！唱完世運直奔小港機場　Rosé親切探頭說掰掰

直擊／BLACKPINK離台！唱完世運直奔小港機場　Rosé親切探頭說掰掰

13小時前

獨家／BLACKPINK今晚光速離台！再派專機接送　保姆車維安坐鎮

獨家／BLACKPINK今晚光速離台！再派專機接送　保姆車維安坐鎮

14小時前

「我可能比你色」琵琶女神卻反咬YTR性騷！對話曝…閨蜜看清斷交

「我可能比你色」琵琶女神卻反咬YTR性騷！對話曝…閨蜜看清斷交

4小時前

艾莉絲7歲兒套話「牙仙子沒給錢」　她1句話拆招被網讚：教育高手

艾莉絲7歲兒套話「牙仙子沒給錢」　她1句話拆招被網讚：教育高手

12小時前

熱門影音

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面
謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」
Rosé今天吃鹹酥雞！

Rosé今天吃鹹酥雞！
曾莞婷奪女配！等了27年　淚謝陳慧翎：是妳先看到的

曾莞婷奪女配！等了27年　淚謝陳慧翎：是妳先看到的
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度
BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻

BLACKPINK離台！　Rosé親切送飛吻
小s慶功

小s慶功
李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好

李千娜為顏正國守靈5天　露面認生活受影響：很不好
鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親
康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀

康熙在哭..曾國城台下冷笑？　他親自回：就讓網友解讀
柯佳嬿《童話》打老公 笑：多少代入自己的...

柯佳嬿《童話》打老公 笑：多少代入自己的...
楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

曾莞婷奪女配：這條路走了27年　淚謝陳慧翎「是妳先看到的！」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

越南影帝連炳發奪視帝！狂喊歐買尬　「感謝台灣的善良，我愛台灣」

越南影帝連炳發奪視帝！狂喊歐買尬　「感謝台灣的善良，我愛台灣」

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

看更多

【選舉落幕】盧秀燕恭賀鄭麗文當選，其他人也好棒

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

《中文怪物》日本女生「傳不合內鬨」　愛子鬆口「有點尷尬」揭離席原因

7分鐘前10

金鐘視后來了！楊謹華朝聖BLACKPINK進場秒掀騷動　歌迷熱情：恭喜

8分鐘前0

評林志玲演技很一般、不夠美　王晶：偶像靠外型和形象紅

1小時前20

連晨翔DIY金鐘獎盃真情告白！　劉品言甜笑：今年已獲你這個最大獎

1小時前74

林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭…網：噢買尬

1小時前0

隋棠分享高效率祕訣：品味選物打造理想生活節奏！越純粹，越有力量！

3小時前22

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現況

3小時前0

秋冬3星座財運狂炸！　冠軍買樂透中獎率UP

3小時前1

10月20日星座運勢／牡羊座遇美麗邂逅　雙子座資金周轉順利

4小時前33

《玩什麼好呢》朴真珠宣布結婚！　和男友交往多年曝未來計畫

讀者迴響

熱門新聞

  1. BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台
    12小時前2431
  2. 台中網紅婉晴媽媽驚傳過世
    19小時前6239
  3. 鄭家純曬和老公Akira合照不藏了
    17小時前10071
  4. 丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動
    21小時前41
  5. 直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉
    15小時前3625
  6. 翻唱〈沒出息〉像極王世堅　賴銘偉從從容容撈300萬
    5小時前3015
  7. 曾沛慈金鐘1票之差敗給楊謹華　揭缺席原因
    14小時前62
  8. 潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年
    3小時前42
  9. 直擊／BLACKPINK離台！　Rosé親切探頭說掰掰
    13小時前1412
  10. 獨家／BLACKPINK今晚光速離台！再派專機接送　保姆車維安坐鎮
    14小時前3219
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合