連晨翔DIY金鐘獎盃真情告白！　劉品言甜笑：今年已獲你這個最大獎

藝人劉品言今年以節目入圍第60屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，雖無緣抱回獎座，但在典禮結束返家後，卻收到了老公連晨翔精心準備的「驚喜安慰獎」，這份樸實卻滿載愛意的禮物，十分感動。

▲劉品言今年宣布和連晨翔結婚，且兩人將贏來愛的結晶的喜訊。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



▲劉品言出席第60屆金鐘獎 。（圖／攝影中心攝）



劉品言18日在社群分享連晨翔手作獎盃的背影照，只見老公坐在地上，身旁擺滿膠帶、剪刀與紙卡，專注製作「金鐘獎簡易版獎盃」。他還在一張應為讚形狀的黃卡背後手寫暖心鼓勵：「不管有沒有拿獎，我都知道妳的努力，坐輪椅還是努力把節目主持完，有沒有得獎不是妳能控制的，但要享受過程。妳是我的驕傲，所以要頒發『盡心盡力獎』給妳！劉品言！」

▲劉品言分享連晨翔的貼心驚喜。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



劉品言感動表示，看到連晨翔如此用心，忍不住又笑又感動：「其實很想笑，畢竟手藝略拙劣以外，但能幾乎每年都去金鐘已感到幸福，還能頂著肚子出席，已經是人生成就。」她也深情告白：「但我想，我今年已經獲得最大的獎，是生命中多了一個願意不計得失把我捧在手心的人，還有一個生命即將加入，來完成一個家的意義，謝謝你。」