巨胸寫真女星不倫黨魁！小泉美雪現況「重返網路」親筆信回應爆料

日本寫真女星小泉美雪（小泉みゆき）去年（2024）被爆當小三，與已婚的國民民主黨黨魁玉木雄一郎開房偷情。她為此刪除有4萬粉絲追蹤的社群帳號，原本以為就此消失，但其實年初悄悄回歸社群，並為自己的緋聞發聲。

▲黨魁玉木雄一郎爆不倫戀，小泉美雪現況。（圖／路透、翻攝自X）

據日媒《女性SEVEN》報導，小泉美雪在不倫醜聞曝光後，一度消失在大眾面前，但知情人士透露，「她從今年春天起重新在Instagram發文，7月參議院選舉期間幾乎每隔幾天就發一篇。8月時，更宣傳在香川每三年舉辦一次的『瀨戶內國際藝術祭』。這是連秋篠宮妃紀子與佳子公主都曾造訪的國際矚目活動，而與玉木關係密切的地方議員也紛紛參與。她在社群上公開觸及這個活動，在地人士議論紛紛，說她『又動起來了』。」

小泉美雪也重啟一度凍結的X帳號，並於3月發表手寫信，反擊週刊爆料「關於我個人隱私的一連串報導，其中有許多並非事實，我對此感到非常困惑。」，與律師討論後決定暫停活動。她當時表示身心狀況尚未好轉，因此在休息期間會一點一滴地恢復到原本的生活。

▲小泉美雪親筆信表示週刊爆料「有許多不是事實」。（圖／翻攝自X）

玉木雄一郎如今是日本政壇相當有存在感的人物。他在去年的眾議院選舉中自稱「永田町的YouTuber」，擅長運用社群媒體，在年輕世代族群相當受歡迎。他去年被爆不倫，外界一度不看好夫妻關係，妻子也暫時不在地方現身，但是從5月開始，妻子又開始與地方縣議員一同展開街頭宣傳活動。知情人士表示，他看到妻子為自己流汗、奔波努力的模樣，也下定決心「絕不能再讓妻子落淚」。