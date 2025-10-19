金鐘獎／黃冠智台下哭爆！　秒恭喜鳳小岳奪影帝…曝私下真實互動

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎於10月18日在台北流行音樂中心盛大舉行，稍早典禮已經完美落幕，《星空下的黑潮島嶼》奪下6項大獎，是典禮的最大贏家。公廣集團在典禮結束後舉辦慶功宴，包含《星空下的黑潮島嶼》、《聽海湧》、《化外之醫》等劇組都接受訪問。

▲《聽海湧》。（圖／攝影中心攝）

《聽海湧》在第60屆戲劇類金鐘獎上拿下5項大獎，16歲的朱宥丞一舉拿下迷你劇男配角，在慶功宴上笑說「現在腦袋還是有點轉不過來，還沒有很習慣，說真的我很謝謝金鐘獎、謝謝評審」，透露會將這次的獎金存起來，因為自己的物慾不高，下一秒被虧手錶相當吸睛，他害羞透露要價三萬五，是用壓歲錢買的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《聽海湧》。（圖／攝影中心攝）

雖然與迷你劇影帝獎項擦身而過，吳翰林仍保持相當樂觀的心情，說道「大家辛苦了，很開心《聽海湧》拿下好幾個很大的獎項，現在很幸福，可以加入這個團隊，對我來說這一趟旅程『夠了！很值得！』」而他2天後就即將返回捷克讀碩士，笑說「現在只想好好享受今晚」。

▲《聽海湧》。（圖／攝影中心攝）

而黃冠智與鳳小岳在評審決選中，激戰了五輪，最後在迷你劇影帝中敗給對方，他坦言自己有立刻恭喜對方，因為兩人在《人生清理員》中有許多對手戲，還開玩笑跟對方說「恭喜小岳哥！請帶我飛拜託」，對方也回應「沒問題」，互動相當可愛。感性的黃冠智也透露自己在《聽海湧》拿下大獎後，忍不住在台下落下男兒淚，直言「我哭爆，超級無敵感動，很開心有很多人喜歡《聽海湧》。」

▲《聽海湧》吳翰林、朱宥丞、黃冠智。（圖／記者林敬旻攝）

《聽海湧》導演孫介珩則害羞地感謝在場媒體，說道「一年了走到這裡很不容易，謝謝大家陪伴，很開心」，但奪得迷你劇最佳導演獎的他相當謙虛，直言「如果沒有優秀演員們的付出，去學語言、學身段，《聽海湧》不會呈現得這麼動人，不會讓人如此揪心」，強調「我還是覺得導演跟演員是最密切的夥伴」，認為這個獎項是跟演員一起獲得的。

▲《聽海湧》導演孫介珩。（圖／攝影中心攝）

而周厚安與朱宥丞入圍同一個獎項卻擦身而過，他也無緣17日的生活風格節目主持人獎，連續兩天槓龜金鐘獎，坦言「能夠被提名、有機會在金鐘60連續來兩天真的開心」，他還爆料朱宥丞在得獎後回到位子，坐在他身邊突然變得有些尷尬，貼心的他馬上察覺到對方的情緒，趕緊到對方耳邊說一句「享受吧」，瞬間讓兩人的互動又變回從前。