純天然給摸！「美乳女神」席德妮全裸捧胸　亞曼達塞佛瑞當眾驗貨：是真的嗎？

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢新一代性感指標、「美乳女神」席德妮史威尼（Sydney Sweeney）日前在社群曬出「全裸捧酥胸」的試裝照驚豔四方，宣傳時更被亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）當眾逼問：「妳的胸部是真的嗎？」不僅通過測謊機認證「純天然」，亞曼達更忍不住興奮問：「我可以摸摸嗎？」席德妮也大方點頭答應讓對方「驗貨」，場面既香豔又爆笑。

▲好萊塢新一代性感指標，席德妮史威尼有「美乳女神」的稱號。（圖／翻攝自IG）

席德妮近期與亞曼達合作驚悚新片《家弒服務》，雖然在片中為了詮釋生活困頓的女傭「米莉」，刻意去光鮮化，只穿二手舊衣與破洞外套，樸素形象與現實中的「紅毯女神」模樣形成強烈對比。但雖在戲裡包緊緊，戲外大方解放的好身材，也難怪連亞曼達都忍不住想親手確認。

▲席德妮史威尼（左）和亞曼達塞佛瑞（右）合作驚悚新片《家弒服務》。（圖／車庫提供）



兩大女神雖然在片中劍拔弩張，私下卻因戲結緣成好閨蜜。席德妮透露，手機殼裡一直放著兩人的拍立得合照。有趣的是，一場亞曼達必須狠甩席德妮巴掌的戲，亞曼達卻因「從沒打過人」遲遲下不了手，軟綿綿的手勁讓席德妮忍不住笑虧：「沒想到有人這麼不會甩巴掌，真的太可愛了！」

▲席德妮史威尼（左）和亞曼達塞佛瑞（右）在片中劍拔弩張，私下卻因戲結緣成好閨蜜。（圖／車庫提供）

電影《家弒服務》改編自全球暢銷小說，描述生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）進入豪宅擔任幫傭，以為迎來新人生，卻意外捲入富豪夫妻（亞曼達塞佛瑞 飾）的危險秘密中。該片在北美票房已突破4650萬美金（約14.6億台幣），口碑票房雙贏，台灣也將於12月31日跨年檔期壓軸上映。

▲席德妮史威尼在片中為了詮釋生活困頓的女傭「米莉」，刻意去光鮮化。（圖／車庫提供）