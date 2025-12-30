ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
演藝圈第一個朋友！曹西平5年前淚別羅霈穎
唐綺陽運勢／2026年上半「3星座有望升遷」
吳慷仁曾組團曹西平！翻閱珍藏合照
直擊／鈴木愛理台南祈福拜拜！超萌秀台語：窩尚水～　記者全淪陷

記者吳睿慈／台南報導

日本人氣女星鈴木愛理影視歌三棲，她仍是女團℃-ute身份時，曾經隨團體來台開唱，相隔9年這次來到台南唱跨年，30日出席記者會，她特地穿著符合台南炎熱天氣的華麗服裝現身，秀出道地台語「蓋厚甲」（有夠好吃），甜美笑容擄獲全場媒體。

▲▼鈴木愛理。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲鈴木愛理現場向記者學「哇尚水」。（圖／COME ON JKSSP提供）

鈴木愛理相隔9年來台，特地查一堆美食清單、旅遊景點，「我來之前都是在社群網站看到，知道台南美食聞名、懷舊歷史感的街景，昨天一到就先去吃飯，然後去了神農街，街景很漂亮，今天早上還去林百貨，吃了很多美食跟豆花。」她可愛地自嘲：「我覺得我好像體重上升了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

難得在年末來到海外，鈴木愛理特地在上工前去到台南知名的廟拜拜，「很難得在年底時間離開日本，我有跟工作的夥伴一起祈求明年順利，希望今年獲得的力量，也可以在明年一起有有力量爆發。」她虔誠得拿香拜拜，還現場擲杯，學著台灣記者的發音，萌樣融化所有人。

▲▼鈴木愛理。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲鈴木愛理笑容超甜。（圖／COME ON JKSSP提供）

9年前訪台粉絲熱情歡迎，鈴木愛理直呼：「那時候大家非常歡迎我很熱烈，忘不了當時的氣氛，這次想跟當時有來看的自己跟大家見面，也謝謝大家還記得我，我很開心。」為此，她特地學台語與台灣粉絲拉近距離，先跟著唸「窩尚水」，得知是漂亮的意思，她開心地擺出POSE，逗得全場笑出來。

▲▼鈴木愛理。（圖／COME ON JKSSP提供）

▼▲鈴木愛理來台大吃，自嘲「體重要上升了」。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲▼鈴木愛理。（圖／COME ON JKSSP提供）

台南食物超對味，鈴木愛理宛如「吃貨」上身，還請記者推薦美食，得知白糖粿的做法後，她雙眼瞪大表示「聽起來超好吃，在哪裡吃？哪裡可以買？」全場笑出來。她也笑說：「因為我現在超過25歲沒有辦法馬上就可以瘦回來，在日本的時候會好好控制，所以在日本表演當天，我幾乎是不吃東西的，但離開日本就會覺得，只有現在才可以吃。」她補充：「明天還是打算要去吃！」現場突做核心運動，她笑說：「我就是這樣加減做幾個運動。」

即將唱跨年，鈴木愛理表示「好緊張，我有在網路上看到今年聖誕晚會的影片，光是聖誕晚會看起來都是滿滿的人，很擔心不知道台下的人認不認識我，我準備了氣氛很嗨的歌曲，希望陪大家共度很棒的2025年結尾。」

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

快訊／曹西平深夜驚傳家中離世！享壽66歲　前天才發文感嘆地震

快訊／曹西平乾兒子首發聲！求曹家血親：四哥後事全權交給我處理

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？同住多年「天天準備便當」：比親生兄弟更像家人

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

曹西平乾兒子能辦後事了！「協調人是知名女星」 死因曝：睡著走的

曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

曹西平辭世！三哥確定返台出席告別式　乾兒子發聲明「後事安排曝光」

唐綺陽運勢／2026年上半「3星座有望升遷」時間點曝！風象小心過勞

曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷

成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

