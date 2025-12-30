直擊／鈴木愛理台南祈福拜拜！超萌秀台語：窩尚水～　記者全淪陷

記者吳睿慈／台南報導

日本人氣女星鈴木愛理影視歌三棲，她仍是女團℃-ute身份時，曾經隨團體來台開唱，相隔9年這次來到台南唱跨年，30日出席記者會，她特地穿著符合台南炎熱天氣的華麗服裝現身，秀出道地台語「蓋厚甲」（有夠好吃），甜美笑容擄獲全場媒體。

▲鈴木愛理現場向記者學「哇尚水」。（圖／COME ON JKSSP提供）



鈴木愛理相隔9年來台，特地查一堆美食清單、旅遊景點，「我來之前都是在社群網站看到，知道台南美食聞名、懷舊歷史感的街景，昨天一到就先去吃飯，然後去了神農街，街景很漂亮，今天早上還去林百貨，吃了很多美食跟豆花。」她可愛地自嘲：「我覺得我好像體重上升了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

難得在年末來到海外，鈴木愛理特地在上工前去到台南知名的廟拜拜，「很難得在年底時間離開日本，我有跟工作的夥伴一起祈求明年順利，希望今年獲得的力量，也可以在明年一起有有力量爆發。」她虔誠得拿香拜拜，還現場擲杯，學著台灣記者的發音，萌樣融化所有人。

▲鈴木愛理笑容超甜。（圖／COME ON JKSSP提供）



9年前訪台粉絲熱情歡迎，鈴木愛理直呼：「那時候大家非常歡迎我很熱烈，忘不了當時的氣氛，這次想跟當時有來看的自己跟大家見面，也謝謝大家還記得我，我很開心。」為此，她特地學台語與台灣粉絲拉近距離，先跟著唸「窩尚水」，得知是漂亮的意思，她開心地擺出POSE，逗得全場笑出來。

▼▲鈴木愛理來台大吃，自嘲「體重要上升了」。（圖／COME ON JKSSP提供）



台南食物超對味，鈴木愛理宛如「吃貨」上身，還請記者推薦美食，得知白糖粿的做法後，她雙眼瞪大表示「聽起來超好吃，在哪裡吃？哪裡可以買？」全場笑出來。她也笑說：「因為我現在超過25歲沒有辦法馬上就可以瘦回來，在日本的時候會好好控制，所以在日本表演當天，我幾乎是不吃東西的，但離開日本就會覺得，只有現在才可以吃。」她補充：「明天還是打算要去吃！」現場突做核心運動，她笑說：「我就是這樣加減做幾個運動。」

即將唱跨年，鈴木愛理表示「好緊張，我有在網路上看到今年聖誕晚會的影片，光是聖誕晚會看起來都是滿滿的人，很擔心不知道台下的人認不認識我，我準備了氣氛很嗨的歌曲，希望陪大家共度很棒的2025年結尾。」