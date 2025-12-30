ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
愛奇藝台灣年度榜單公開！　「前三名都是90後」男神張凌赫超夯

記者黃庠棻／台北報導

2025年愛奇藝國際版在台灣市場持續推出多元且具話題性的內容，從長篇戲劇到直式短劇，從話題綜藝到精選電影，全年不間斷地陪伴觀眾度過無數個追劇與討論的時刻。無論是引發熱烈社群討論的熱門檔期作品，或是累積口碑、成為觀眾心中年度記憶的經典之作，皆在平台上留下深刻印象。

▲《白月梵興》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《白月梵星》由白鹿、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

本次「2025 年愛奇藝國際版台灣年度榜單」以戲劇、直式短劇、綜藝節目與電影四大內容類型為核心，回顧這一年最具討論度與陪伴感的代表作品。每一個榜單皆完整列出前十名，呈現愛奇藝國際版在各內容類型上的深度布局與穩定輸出，也反映出台灣觀眾在不同內容型態中的多元觀看選擇。

▲愛奇藝人氣戲劇榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲愛奇藝人氣戲劇榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

回顧2025年，戲劇依然是平台最具影響力的核心內容，多部陸劇輪番引爆討論熱度。年度戲劇榜由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》奪下榜首，張凌赫、徐若晗《愛你》緊追其後，第三名則為白鹿、敖瑞鵬《白月梵星》。前三名作品皆由90後演員擔綱主演，年輕世代演員的號召力與市場影響力持續放大，逐漸成為內容討論與觀看的主力。

▲《書卷一夢》由李一桐跟劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐跟劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

值得一提的是，排名第四的《朝雪錄》於播出期間創下2025年度平台單日最高觀看人數高峰，成為本年度最具代表性的戲劇亮點之一，展現強勁的觀眾吸引力與討論熱度。

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

直式短劇方面，愛奇藝國際版自今年三月起持續深耕相關內容，每週平均上線40部，以更快節奏與高情緒張力，成為觀眾碎片時間中的重要陪伴。年度第一名由愛奇藝自製直式短劇《成何體統》拿下，該IP自漫畫開始，延伸至動畫與短劇皆創下亮眼表現，而由丞磊、王楚然主演的真人長劇版也已完成拍攝，在今年度觀眾最期待作品中拿下第二名，未播先熱，話題持續升溫。

▲《愛你》由張凌赫與徐若晗主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《愛你》由張凌赫與徐若晗主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

而第三名《咬清梨》也翻拍推出韓國版《前輩，都是偶然吧》，由《不得不做的室友》男主主演再度合作，目前同樣於愛奇藝國際版熱播中。

▲愛奇藝人氣直式短劇榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲愛奇藝人氣直式短劇榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

官方社群亦整理出全年最受歡迎的社群影音內容，其中以《白月梵星》女主角白鹿於訪問中說閩南語的片段表現最為亮眼，成為 2025 年互動表現最佳的貼文之一。另《監所男子囚生記》於11月中首播，劇情搞笑輕鬆出圈，在社群平台上亦獲得亮眼表現。

▲愛奇藝月冠軍影視榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲愛奇藝月冠軍影視榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另外，結合站內預約量（限台灣用戶，統計至11月30日）觀察，觀眾最期待的作品前五名依序為《逐玉》、《成何體統》、《逍遙》、《雙軌》與《這一秒過火》，其中不乏尚未正式播出的新作，台灣觀眾對未上線內容的關注度已提前升溫。

▲愛奇藝最受期待榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲愛奇藝最受期待榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

值得注意的是，榜單中《雙軌》與《逍遙》皆於今年12月播出，播出後也有極佳的表現，分別在開播後皆拿下熱播榜第一的好成績，顯示台灣觀眾對熱門內容與主演陣容的關注，已從「播出後追看」逐步轉為「播出前即鎖定」，同時，前五名中亦有兩部由張凌赫主演的作品入榜，再次展現他在台灣市場的吸粉力與話題號召力。

