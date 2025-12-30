張捷轉職房仲「被投訴爽約」　無奈吐真相：服務業不容易

記者王靖淳／綜合報導

八點檔男星張捷日前發文曬出個人名片，宣布正式成為房仲，平時會透過社群記錄生活的他，今（30）日突然發文透露自己被客人投訴爽約，為此他無奈吐真相表示與對方根本沒約，同時也感嘆：「服務業真的不容易。」

▲張捷日前宣布成為房仲。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷表示他一早進公司就被告知「有人直接到總公司申訴你，說你爽約」，讓他當場愣住。經過了解才發現，該客人在沒有事前預約的情況下，直接跑到門市指名要找他，恰巧他當時人不在公司，沒想到對方竟因此勃然大怒，讓當下值班同事無端承受對方的負面情緒。為此，張捷坦言對同事感到非常不好意思，更讓他傻眼的是，明明雙方對話紀錄顯示根本沒約，但對方仍堅持認定是他爽約，甚至一路告狀到總公司，強硬要求他必須當面道歉。

面對客人突如其來的投訴，張捷坦言說不無奈是假的，但他選擇將這次經驗視為一堂真實的職場課。他也感嘆，自己一直都很努力在學習、開發物件並經營這份事業，也十分珍惜每次與客戶接觸的機會，但他深信房地產這份工作，最重要的是信任與誠實。對於這位客人，張捷語重心長地表示，如果真的只是想見他一面，「其實直接說就好，不需要用『要買房』當理由」，因為職場上的時間與信用不只屬於他個人，更屬於整個團隊，不該被如此消耗。

▲張捷被投訴。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷還透露，這起事件讓他回想起曾有網友擔憂地提醒他：「曝光變多，會不會有人來鬧？」如今預言成真，雖然他承認確實曾擔心過，不過他坦言到目前為止，其實遇到更多的是溫暖的力量。他也謙虛地自稱還只是一個房仲菜鳥，在學習過程中難免會犯錯、會被考驗，但他絕對願意面對、調整、繼續前進。經歷這次事件，他深刻體會到「服務業真的不容易」，因此也在文末呼籲「希望我們都能善良以對、彼此尊重。」