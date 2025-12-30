蔡依林狂燒9億大巨蛋開唱！　「5大超狂破紀錄亮點」震撼12萬人

▲蔡依林大巨蛋。（圖／凌時差提供）

記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（30日）首場在台北大巨蛋登場，光演唱會舞台硬體成本就斥資2億8千萬，30項如藝術瑰寶舞台道具製作和運費就燒掉1億7千萬台幣，整體總共耗資9億台幣打造JOLIN大巨蛋「愉悅宇宙」，而3天演唱會門票銷售一空，狂吸12萬人朝聖，票房進帳粗估5.6億。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡依林頭戴雙面頭盔、化身為「慾望守護者」。（圖／凌時差提供）



而這次《PLEASURE》演唱會更創下破紀錄五大之最，不僅總成本耗資9億台幣打造，創大巨蛋歷屆演唱會有史以來新高；演唱會也以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事性章節、六大世界觀場景相互串聯構成「愉悅宇宙」；近30項宛如藝術瑰寶舞台道具裝置穿梭其中；現場化身萬獸派對，打造20隻奇幻混種動物驚現大巨蛋；此外，開場才短短10分鐘就搬出「巨蟒繞場巡禮」搭配 「登高唱跳」 解鎖大巨蛋兩項成就。

演唱會以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事性章節、六大世界觀場景相互串聯構成「愉悅宇宙」，當中透過「THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS”( 花園中的女孩出走）」、「PLEASURE ECHOES PAIN(愉悅在苦痛中迴盪)」、「SURRENDER THE FOOL(愚者的奉獻)」、「BEFORE THE TRUTH(真相之前)」、「THE GARDEN OF HER OWN(她創造的花園)」五大故事章節串聯，結合六大奇幻華麗場景相互映襯。

蔡依林親自擔任演唱會創意總監，從十五世紀畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》中 「伊甸樂園 → 人間慾望 → 地獄懲罰」 三幕式構成畫作得到靈感，於去年夏天親自構思故事輪廓與脈絡，以「探索人性慾望與自我覺醒的旅程」為故事主幹，衍生出五大章節，搭配重金營建的三座沉浸互動式「人間樂園」舞台，再加上七套前衛時尚造型與36名來自世界各地的專業舞者及特技舞群，氣勢磅礡。

