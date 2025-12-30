直擊／蔡依林開唱「一片大咖花藍海」　青峰笑虧祝賀：祝熬夜大成功

▲蔡依林今晚大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（30日）首場在台北大巨蛋登場，3天預計狂吸12萬粉絲朝聖，不到5點現場就擠滿歌迷，更有不少歌迷精心打扮，甚至從深圳、東京前來，足見天后魅力驚人，而張惠妹、田馥甄、林俊傑、青峰、羅志祥等人，也都送上花籃祝賀。

▲▼張惠妹、田馥甄、林俊傑、青峰、羅志祥等人都送上花籃。（圖／記者翁子涵攝）



張惠妹在花籃寫道：「親愛的妹子，愉悅到底，辣翻全場。」青峰更不改幽默，打趣寫下：「祝福蔡依林熬夜大成功，by早上睡的青峰。」昨天甫認愛大陸網紅女友的林俊傑，今也送上花籃祝賀：「祝大巨蛋演出圓滿成功，有空再一起玩音樂！」田馥甄則祝福：「一路愉悅到2026，Good Show!Happy New year!」

羅志祥則幽默喊Jolin阿姨，「盡情在台上表現妳的72變，啊對了，不要9點半就想要回家睡覺喔，因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧。」此外，范瑋琪、黑人、王力宏、陳綺貞也都獻花籃祝福蔡依林演唱會順利，足見天后在演藝圈的好人緣。