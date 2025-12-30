直擊／蔡依林鐵粉砸30萬從東京來！　超狂「媽祖粉」火辣造型朝聖

▲蔡依林粉絲精心打扮。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今（30日）晚首場在台北大巨蛋登場，連唱3天預計吸引12萬名粉絲朝聖。不到下午6點，場外已擠滿歌迷，隊伍一路延伸，購買周邊商品與拍照人潮交織，現場氣氛隨著入場時間接近持續升溫。

▲蔡依林的粉絲從馬來西亞來台追星。（圖／記者翁子涵攝）



更有不少歌迷精心打扮前來朝聖，造型風格呼應演唱會主題，閃亮服裝、銀白色系與大膽妝容隨處可見，場外宛如大型時尚派對，來自深圳、東京等地的海外粉絲也陸續現身，不少人邊排隊邊拍照留念，難掩興奮情緒。

▲從東京來台的台灣女粉。（圖／記者翁子涵攝）



此外，場外也出現多名「重量級」鐵粉吸睛，一名來自馬來西亞、32歲的男粉絲「小藍」，斥資約5萬元來台追星，並花費2小時精心打造銀白火辣的「愉悅女神」造型，成為現場焦點；另有一名從東京返台的女粉絲Luca，一口氣購入3天門票，包含機票、住宿與門票的追星行程共花費約30萬日圓（約新台幣6萬元），只為親眼感受天后舞台魅力。