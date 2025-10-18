獨家專訪／羅時豐金鐘賣命唱跳女團舞　被封「台版JYP」內幕全說了！

記者蔡琛儀／專訪

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17日）晚間完美落幕，昨晚壓軸表演節目由57歲的羅時豐擔綱表演《唱．從電視開始》，一連演唱近10分鐘、15首華語流行歌曲，包括韋禮安〈如果可以〉、徐若瑄〈愛笑的眼睛〉、周杰倫〈雙截棍〉、張惠妹〈聽海〉，甚至和女團幻藍小熊合跳〈COCOCO〉、安心亞〈呼呼〉、蔡依林〈大藝術家〉、與愛紗挑戰大嘴巴的〈喇舌〉、謝金燕〈姐姐〉，演出內容被網友讚翻，更獲封「台版JYP」。

▲▼ 羅時豐與幻藍小熊、ARKis、黃偉晉、愛紗合作唱跳。（圖／三立提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅時豐演出後接受《ETtoday星光雲》專訪，被問到受封「台版JYP」的感想，謙虛直呼：「真的沒有！JYP太厲害了，我只是用這一個月能準備的時間好好的學習，如果這次呈現有受網友們喜歡，那真的值得，也非常非常感恩。」

提到這次選曲，羅時豐透露，都是由主辦方挑選後再與他討論的結果，但是大部分的曲目是主辦方希望他去挑戰的，「這些歌曲真的都非常經典，光這15首歌曲，我能夠把它好好呈現，我就心滿意足了 ，畢竟第一首就是〈茫茫到深更〉，有唱到就夠了。」

▲▼ 羅時豐與愛紗。（圖／三立提供）

這10分鐘的演出花了羅時豐足足1個月準備，他自虧：「主辦方找了幾位非常專業的舞蹈老師來特訓這肢障的我，心存感激。」除了黃偉晉、愛紗，他還與幻藍小熊、ARKis兩組平均年齡20出頭的男女團合作，羅時豐坦言，雖然自己表演經驗比較多，但對於「跳舞」真的是學弟級，「我都在認真的看他們的動作希望自己能夠跟上，他們真的很認真、也很專業，年輕人也都很願意陪著我跳。」直言：「年近六十的我還能跟他們跳在一起，我自己覺得很不可思議，他們都很專業也很認真，在練習同時也感染著我，不只是跳舞的能量，還有一種非常青春的感覺！」

▲ 羅時豐開心能與年輕世代合作。（圖／三立提供）

此外，向來大多唱抒情歌的他這次還挑戰饒舌，羅時豐說，饒舌歌曲大概在他確定接下演出時就開始練了，「畢竟是周杰倫的〈雙截棍〉，非常的經典，我得努力讓自己就算沒辦法拿到100分，也一定要過及格線。」不過當初一聽到主辦點菜要他唱蔡依林、張惠妹、甚至S.H.E、徐若瑄的歌曲時，羅時豐幽默說：「第一個直覺是，金鐘主辦方沒事吧？！」但敬業的他還是盡全力挑戰，「串燒曲目裡面的每一首歌都是經典，也代表這位演唱者演藝生涯的里程碑，我希望可以做好、唱好！為金鐘舞台增添一些精彩。」