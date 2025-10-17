快訊／BLACKPINK出發來台！4妞包緊緊現身　Jisoo打招呼鎂光燈狂閃

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK終於來了！她們預計在18、19日於高雄世運主場館舉行最新巡演「DEADLINE」，稍早她們從韓出發，準備飛來小港機場，Jisoo看到大陣仗韓媒拍攝，親切地鞠躬問好，接著Jennie、Lisa、Rosé等人陸續抵達現場。

▲BLACKPINK出發來台，4妞包緊緊現身。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



《ETtoday》獨家掌握班機，4位天后預計在17日晚上降落於高雄小港機場，稍早，Jisoo、Jennie、Lisa、Rosé等人陸續抵達機場，她們雖然都以口罩、鴨舌帽為造型現身，但天后氣勢擋不住，一下車就吸引鎂光燈狂拍。根據韓國班機起飛推估，她們預計在22點左右抵達，《ETtoday》也會前往小港現場直播，帶大家直擊最新畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BLACKPINK陸續抵達韓國機場。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



BLACKPINK於2016年出道，唱紅多首破億神曲，4位成員各有不同魅力，不論是團體活動、單飛活動都繳出一張亮眼成績單，她們自7月起展開最新巡演「DEADLINE」，10月18、19日週末即將來到台灣站並登上世運，引起全台BLINK一陣追星潮。

為迎接BLACKPINK的4位天后降臨，高雄市安排6大地標點燈，自10月13日起連續7天在愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站等地，同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，邀請樂迷共同迎接這場年度盛事。