郭碧婷父證實罹肺癌　本人發聲曝體況：再活幾年沒問題

記者王靖淳／綜合報導

女星郭碧婷的父親近日傳出生病消息，他事後稱「都被傳病危了，請大家有空來弔唁一下，捻個香」，今（16）日他再度透過社群發文，證實自己正在與病魔奮戰的消息，貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言替他加油打氣。

▲郭碧婷與爸爸感情好。（圖／翻攝自微博）

郭碧婷的爸爸以在小紅書發文，並在文章底下的評論區坦言，自己本來不想讓人知道他生病，但為了「還人清白」，他決定不再隱瞞。接著他進一步揭露，自己罹患了小細胞肺癌和心臟衰竭，而這一切都得歸咎於，自己長達抽菸50年的後果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭碧婷的爸爸證實罹癌。（圖／翻攝自微博）

至於選擇公開病情的原因，郭父解釋，是因為日前向太（陳嵐）在直播中透露他的身體狀況不佳，「可能時日無多」，引發外界不少揣測。郭父表示：「相信向太回說可能時日無多也是我女兒和她說的。」他坦言，在面對如此嚴重的病情時，任誰都會覺得可能時日無多了，因此他認為女兒的轉述，並無任何不妥。

▲郭碧婷的爸爸曝光身體狀況。（圖／翻攝自微博）

最後，郭父在文末向外界報平安，表示自己很積極治療，也很放開心情，並對現代的醫療技術充滿信心，「現在醫學發達，我現在身體都在恢復中，所以相信再活的幾年沒問題的。」據悉，為了照顧父親，郭碧婷選擇暫停大部分演藝工作，攜子女長期住在台北娘家陪伴，郭父的社群帳號近期持續更新，內容包含旅遊、美食及與孫輩同樂的日常生活照片，生活過得十分愜意。