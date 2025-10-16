貝魯琪退讓！瑟麗絲戴《拿坡里的美麗傳說》　榮獲「義大利奧斯卡」搖身新女神

記者蕭采薇／台北報導

義大利性感新星瑟麗絲戴·達拉·波達（Celeste Dalla Porta），最近在奧斯卡名導保羅·索倫提諾（Paolo Sorrentino）執導的新片《拿坡里的美麗傳說》（PARTHENOPE）中，飾演女主角「帕特諾佩」（希臘神話中拿坡里城市女神之名），跌破眾人眼鏡。

▲瑟麗絲戴達拉波達《拿坡里的美麗傳說》出水芙蓉美得不可思議。（圖／海鵬提供）

該角色原定由拿坡里當地演員出飾，導演索倫提諾卻在海選結束、依然找不到繆思之下，決定由曾與他合作過電影《上帝之手》的「新人」女星瑟麗絲戴雀屏中選。有趣的是，瑟麗絲戴之前在《上帝之手》的鏡頭，全被索倫提諾剪光光，等於沒演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新片突然一躍成為女主角，簡直讓眾人驚呆。但她片中從18歲演到35歲，跨越17年的演出不僅層次分明，精采表現更讓人佩服，不僅被國際影媒讚譽是「美的化身」，更榮獲「義大利奧斯卡」大衛獎竄升之星獎。而這部她主演的新作《拿坡里的美麗傳說》，將於10月24日起全台上映。

▲索倫提諾「冒險任用」瑟麗絲戴空降主演《拿坡里》引發嘩然。（圖／海鵬提供）

現年27歲的瑟麗絲戴·達拉·波達，出生於米蘭的演藝世家，祖父是知名攝影師，父親則是爵士提琴手。畢業於羅馬電影實驗中心的她，學生時期就客串演出了大導演索倫提諾勇奪威尼斯評審團大獎的電影《上帝之手》，卻在剪輯時被剪光了。

但她沉魚落雁的美貌，很快就讓她從臨時演員登上女主角，憑藉索倫提諾執導的新片《拿坡里的美麗傳說》聲名鵲起。同時榮獲「義大利奧斯卡」大衛獎及義大利影協獎的竄升之星獎，也讓她成為繼蘇菲亞羅蘭、莫妮卡貝魯琪後的當代影壇女神。

▲瑟麗絲戴搖身女神《拿坡里的美麗傳說》榮獲義奧斯卡大衛獎。（圖／海鵬提供）

該片雖是她與索倫提諾的二度合作，索倫提諾在決定邀她演出時，依然多次試鏡，並花費好一段時間，才鐘終於確認她確實能勝任該角色。但瑟麗絲戴並非如外界預料的「拿坡里人」，曾一度引發嘩然。最後在索倫提諾「冒險任用」、並給予充分指導下，瑟麗絲戴最後帶著驚喜和惶恐接下演出。

有趣的是，即使瑟麗絲被稱頌為「女神」，但她自認「並非靠美貌選上」，從來不認為自己美麗。不可否認的是，演出《拿坡里的美麗傳說》從此改變她的人生，已讓她躍為世界影壇的焦點。

▲瑟麗絲戴達拉波達簡直就是義大利魅力的完美化身。（圖／海鵬提供）

《拿坡里的美麗傳說》是保羅·索倫提諾豪砸9.8億拍攝的最新作品，也是他獻給家鄉拿坡里的一封情書，更是他繼《上帝之手》後，最新一部關於「錯過的青春」的電影。該片以「永恆之城」拿坡里為背景，劇情探討人生的美麗、死亡與愛情，以及時光的流逝，講述女主角「帕特諾佩」的悲歡交織的傳奇一生。

▲瑟麗絲戴在電影《拿坡里的美麗傳說》出水芙蓉的美貌吸引眾人。（圖／海鵬提供）

索倫提諾說：「我真正想表達的是時間如何改變我們」。《拿坡里的美麗傳說》除獲2024選坎城影展競賽片，更橫掃義大利金像獎15項大獎提名及義大利國家電影記者協會11項大獎提名，將於10月24日起全台上映。