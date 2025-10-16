ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李千娜婚紗照曝光！舞台劇搶先曝光婚禮場景　「笑容縫隙埋下了壓抑」

記者蕭采薇／台北報導

改編自瓊瑤經典小說《一簾幽夢》與《窗外》的全新舞台劇《你的故事我的夢》，將於10月17日迎來世界首演。由李千娜、曾少宗、莊凱勛與林雨宣詮釋的角色，呈現劇中兩場極具象徵意義的婚禮戲碼—「汪紫菱與費雲帆」以及「江雁容與李立維」的婚禮。兩段場景風格迥異、張力十足，彷彿一面鏡子，映照出愛情與婚姻兩種截然不同的樣貌，也正是瓊瑤筆下愛情故事最動人的核心。

▲舞台劇《你的故事我的夢》隋棠、李千娜、曾少宗、林雨宣、莊凱勛、湯志偉、周丹薇。（圖／寬宏提供）

▲舞台劇《你的故事我的夢》曾少宗、李千娜。（圖／寬宏提供）

一場婚禮，是心花朵朵開的浪漫童話；另一場，則是理性選擇下的無聲壓抑。林雨宣飾演的汪紫菱與莊凱勛飾演的費雲帆，在無親友出席、僅有兩人見證的婚禮中，依然洋溢著滿滿幸福。費雲帆更為紫菱準備了一道象徵愛情的「紫色珠簾」，讓婚禮在極簡的空間裡綻放出專屬於兩人的浪漫與夢想。雖然沒有祝福人潮的圍繞，這場婚禮卻像是一個被命運選中的瞬間，純粹、堅定、充滿愛意，展現出兩人沉浸在愛情泡泡中的幸福氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，另一端的婚禮則是截然不同的畫面。李千娜飾演的江雁容與曾少宗飾演的李立維，在親友見證與眾人祝福的盛大婚禮中步入禮堂。看似完美的儀式，卻在笑容的縫隙裡埋下了壓抑的伏筆。雁容以為自己選擇了「勇敢」，實則踏入的是一段以理性與責任包裹的婚姻開端。華麗的婚禮儀式反而成了某種無形的枷鎖。甜蜜與恐懼、理想與現實，在舞台上形成強烈對比，也成為全劇極具象徵意義的一幕，呼應了瓊瑤筆下愛情故事的核心張力。

▲舞台劇《你的故事我的夢》隋棠、李千娜、曾少宗、林雨宣、莊凱勛、湯志偉、周丹薇。（圖／寬宏提供）

▲舞台劇《你的故事我的夢》李千娜、曾少宗。（圖／寬宏提供）

導演郎祖筠指出：「這兩場婚禮並不是戲劇的結尾，而是角色命運的分水嶺。有人在浪漫裡沈醉，有人在選擇中步入牢籠。觀眾會在這裡看見愛的美好，也直視婚姻的現實。」她進一步表示，汪紫菱與費雲帆的婚禮像是一場夢；江雁容與李立維的婚禮，則是一場在眾人祝福中開始的壓抑。「每個人都可能在這兩場婚禮裡，看見自己的故事。」

演員們也在排練與詮釋角色的過程中，投入大量情感與心力。飾演江雁容的李千娜坦言，角色的哀傷與壓抑讓她有許多共鳴，「我是一個敢愛敢恨的人，但很多時候也會把情緒吞進心裡。」她在演出前重新閱讀小說與電影，從中吸收角色的情緒層次，也挑戰了舞台劇一氣呵成的表演方式。

▲舞台劇《你的故事我的夢》隋棠、李千娜、曾少宗、林雨宣、莊凱勛、湯志偉、周丹薇。（圖／寬宏提供）

▲舞台劇《你的故事我的夢》，將於10月17日迎來世界首演。（圖／寬宏提供）

林雨宣則提到，紫菱的天真開朗讓她在排練中找回單純勇敢的心，「希望這個角色能帶給徬徨的人一些勇氣。」隋棠則形容她所飾演的汪綠萍是「許多人的縮影，每個人都會有高峰和低谷，但只要能勇敢面對，裂縫中總會有陽光。」

飾演兩位男主角的莊凱勛與曾少宗也各有感觸。莊凱勛笑說：「這應該是我演過最有錢的角色！這齣戲最棒的地方，是回到愛的純粹。」曾少宗則說：「這是一個關於愛情的成全、報復與嫉妒的故事，其實每個極端的情緒，都是在追求愛。」

▲舞台劇《你的故事我的夢》隋棠、李千娜、曾少宗、林雨宣、莊凱勛、湯志偉、周丹薇。（圖／寬宏提供）

▲舞台劇《你的故事我的夢》莊凱勛、林雨宣。（圖／寬宏提供）

周丹薇睽違30年重返舞台，她說：「很多回憶湧上心頭，我就像新人一樣重新站上舞台。從少女時代到現在，用不同方法詮釋瓊瑤的對白，每個年齡都有不同心境。」其他演員也表示，這部作品不只是懷舊，而是情感的共鳴：「只要愛過、被愛過，就會在舞台上找到自己的影子。」湯志偉也同意的說：「這部戲讓我重溫美好的夢，回到起初的愛。」

值得一提的是，本劇特別邀請「第一代瓊瑤女郎」歸亞蕾為劇獻聲。歸亞蕾的演藝之路，正是從瓊瑤作品起步──她主演的首部電影《煙雨濛濛》，便榮獲金馬影后殊榮，成為當時最具代表性的銀幕女神。當她讀完舞台劇劇本時，也深有感觸地說：「那彷彿讓我回到了以前的年代，那時候我們相信愛可以征服全世界。那個年紀的我們，愛一個人不需要理由，哭一場也不怕世界笑話。」劇中更將穿插她的聲音，彷彿跨越時空，讓經典瓊瑤情懷在舞台上再次流動。

▲舞台劇《你的故事我的夢》隋棠、李千娜、曾少宗、林雨宣、莊凱勛、湯志偉、周丹薇。（圖／寬宏提供）

▲舞台劇《你的故事我的夢》隋棠、曾少宗。（圖／寬宏提供）

《你的故事我的夢》將《一簾幽夢》與《窗外》兩大篇章融合，以「白狐傳奇」作為命運隱喻，描繪兩位18歲女孩在面對愛情、家庭與成長的抉擇時，人生軌跡的轉折。編劇表示：「這次挑戰在於如何將原本屬於電視劇的敘事轉化成舞台形式，並以思念作為情感主軸。當年的少女選擇有限，但那份對愛的堅定與思念，與我們今天懷念瓊瑤老師的情感其實是共鳴的。」

▲舞台劇《你的故事我的夢》隋棠、李千娜、曾少宗、林雨宣、莊凱勛、湯志偉、周丹薇。（圖／寬宏提供）

▲舞台劇《你的故事我的夢》湯志偉、周丹薇。（圖／寬宏提供）

《你的故事我的夢》將於2025年10月17日至19日於台北表演藝術中心首演，12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院登場。本劇集結隋棠、莊凱勛、李千娜、曾少宗、林雨宣、湯志偉、周丹薇，以及蘇育玄、劉黛瑩、王牧語、陳武康、楊宗昇等實力派演員，同台呈現瓊瑤經典，以經典文學為骨、當代舞台語言為血，不只是懷舊，更是對愛與勇氣的全新詮釋，購票請洽寬宏售票系統。

