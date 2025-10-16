ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「朴有天舊愛」黃荷娜被爆懷孕
周杰倫爆鬧翻小夥伴「疑牽扯上億元」還收到催討信　公司拒絕回應

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）上週剛在上海結束「嘉年華」巡演，昨（15日）突在IG限時動態，發文尋找魔術師好友蔡威澤，更撂話：「再不出現，你就完了。」後來蔡威澤也發文表示自己要「暫時停用社群媒體」，令粉絲霧裡看花。

▲▼周杰倫遭疑和「小夥伴」魔術師蔡威澤關係生變。（圖／翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫遭疑和「小夥伴」魔術師蔡威澤（右）鬧翻。（圖／翻攝周杰倫IG）

今《鏡報》報導，周董與蔡威澤疑似牽扯到上億元台幣的糾紛，由於造成第三方損失，連周董公司杰威爾都收到第三方的催討文件，才會讓周董不惜對好友爆氣甚至取關IG，形同撕破臉。不過對此，杰威爾音樂不作回應。

周董和蔡威澤交情相當不錯，更是周董旅遊實境節目《周遊記》的固定班底，但周董昨突在IG連發兩篇文協尋蔡威澤，先是表示：「有誰看到這位把自己也變不見的魔術師，蔡威澤，通知我一下。」沒多久周董又發文：「這傢伙已經消失一陣子，給了一堆藉口，我也都相信，讓你好好表演完。」還撂話：「你以為我不是魔術師嗎？再不出現，你就完了。」隨後又刪文。

有粉絲發現周董還取消關注蔡威澤的IG，蔡威澤在周董發布尋人文後約1小時回應，他先是轉發周董的文表示：「真的很久沒出現。」並附上打招呼的貼圖。隨後又發布黑底白字文，寫：「Sorry will stay off social for another bit.Expect temp void of response.（抱歉，我會停用社群媒體一段時間。暫時不會回覆訊息。）啟人疑竇。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

周杰倫

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開　曾替蔡依林改名

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！被拍當街恩愛千億小開：讓長輩丟臉

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！崩潰狂哭：第一次坐救護車

TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

《RM》成員罹癌！證實：吃藥已12年　「睡10hrs狂打哈欠」病況曝光

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光：難得大尺度 震撼2.1萬人

郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！　整理公公衣櫃：果然家風嚴謹

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

38歲翁滋蔓打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

獨／沈玉琳親證尚未出院　復工期首度曝光免配對好消息超振奮

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算

楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

向太「被認為偏心向佐」罕提小兒子向佑：慈母多敗兒

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

《叫我驅魔男神》幕後花絮

《那張照片裡的我們》前導預告

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

