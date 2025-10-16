周杰倫爆鬧翻小夥伴「疑牽扯上億元」還收到催討信　公司拒絕回應

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）上週剛在上海結束「嘉年華」巡演，昨（15日）突在IG限時動態，發文尋找魔術師好友蔡威澤，更撂話：「再不出現，你就完了。」後來蔡威澤也發文表示自己要「暫時停用社群媒體」，令粉絲霧裡看花。

▲周杰倫遭疑和「小夥伴」魔術師蔡威澤（右）鬧翻。（圖／翻攝周杰倫IG）

今《鏡報》報導，周董與蔡威澤疑似牽扯到上億元台幣的糾紛，由於造成第三方損失，連周董公司杰威爾都收到第三方的催討文件，才會讓周董不惜對好友爆氣甚至取關IG，形同撕破臉。不過對此，杰威爾音樂不作回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周董和蔡威澤交情相當不錯，更是周董旅遊實境節目《周遊記》的固定班底，但周董昨突在IG連發兩篇文協尋蔡威澤，先是表示：「有誰看到這位把自己也變不見的魔術師，蔡威澤，通知我一下。」沒多久周董又發文：「這傢伙已經消失一陣子，給了一堆藉口，我也都相信，讓你好好表演完。」還撂話：「你以為我不是魔術師嗎？再不出現，你就完了。」隨後又刪文。

有粉絲發現周董還取消關注蔡威澤的IG，蔡威澤在周董發布尋人文後約1小時回應，他先是轉發周董的文表示：「真的很久沒出現。」並附上打招呼的貼圖。隨後又發布黑底白字文，寫：「Sorry will stay off social for another bit.Expect temp void of response.（抱歉，我會停用社群媒體一段時間。暫時不會回覆訊息。）啟人疑竇。