NCT WISH又要登台了！票價公開　明年2月28日林口開唱

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體NCT WISH即將在2026年2月28日即將登台開唱，將在林口體育館舉行巡迴演唱會《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’IN TAIPEI》演出。這場演唱會將以音樂與舞台為媒介，與台北絲一同實現屬於「我們的願望」，門票將於11月15日11點於Ticket Plus遠大售票網站全面開售。

▲NCT WISH明年2月28日林口開唱。（圖／SHOWOFFICE提供）

NCT WISH以「WISH for Our WISH」為口號，懷抱著以音樂與愛心實現所有人願望與夢想的抱負。團體由擁有出眾實力與清新魅力的六位最強成員SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO、SAKUYA組成，立志成為向全球粉絲傳遞強大希望能量的「WISH ICON（願望偶像）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們自2024年11月至2025年6月舉辦的 《NCT WISH ASIA TOUR LOG in》，橫跨亞洲14個地區石川、京都、神奈川、兵庫、福岡、愛知、首爾、澳門、香港、新加坡、台北、雅加達、曼谷等，共計舉行25場公演、全場次皆完售，並因追加場次需求與各地媒體熱烈關注，充分展現了團體強大的票房號召力。

▲NCT WISH票價圖公開。（圖／SHOWOFFICE提供）



接下來， NCT WISH將從11月起展開首次巡迴演唱會 《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’》，正式邁向全新全球舞台，開啟新的篇章。演唱會門票也開放官方粉絲Weverse會員優先購登記，完成登記的會員可優先於11月12日進行會員優先購票。遠傳會員購與一般售票將分別於11月15日10點與11點於遠大售票網站正式開售，更多活動與售票詳情，請密切關注主辦單位SHOW Office官方社群與公告。