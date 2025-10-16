布蘭妮前夫也要出書爆料　氣到她反擊「情緒勒索慣犯」

▲布蘭妮在自己的書《真我布蘭妮》對於前夫凱文並未口出惡言，但誰能料到如今前夫卻出書爆料。（圖／翻攝自Britneybook官網）

圖文／鏡週刊

眼見布蘭妮（Britney Spears）這幾年終於不必被父親傑米（Jamie）所監管、重新掌握人生，前夫凱文費德林（Kevin Federline）似乎沒有一個閒著，宣佈即將推出新書《You Thought You Know》，裡頭要大爆布蘭妮的料。此舉讓她直接開嗆，表示長期以來都受到他的情緒勒索，讓她受傷又感到疲累。

其實這幾天新書《You Thought You Know》的部分內容，已經被媒體搶先摘要報導，裡頭包括現年20歲的尚恩與19歲的傑登，曾跟他講過親眼目睹布蘭妮的精神異常，「他們有時候會在晚上醒來，發現她站在房間門口，看著他們睡著，『喔，你醒了嗎？』可是手上卻拿著一把刀。之後她就轉身，連藉口也不交代一下就走。」

而在布蘭妮順利擺脫父親傑米的監護監管後，前夫凱文更擔心這導致兩個小孩與她的關係越來越遠，「假裝一切都很好，已經是不可能的。如果事情不改變，就會發生一些不好的事情，我最擔心的是，會給兩個小孩留下衝擊。」

這些內容當然讓布蘭妮氣炸，她在社交媒體上發文解釋，表示凱文長年以來就是不斷情緒勒索，「我一直懇求與哭喊要跟我的孩子生活，跟十幾歲的青少年相處總是很複雜，這樣的狀況讓我感覺心情低落，總是不斷要求、近乎乞求讓我成為他們的一部分。」

「可悲的是，他們卻目睹到自己的父親對我總是缺乏尊重。他們需要替自己負責，一個兒子過去5年內只有跟我相處過45分鐘，另外一位則是5年內只見過我4次。我也有自尊。從現在開始，我會讓他們知道我何時有空。相信我，那本書裡頭的善意謊言，讓他們可以發財，而我才是唯一真正受到傷害的人。我會一直愛著他們，如果你真的理解我，就不會注意那些報導我心理健康跟喝酒的八卦新聞。事實是，我是相當聰明的女人，過去5年內，我一直努力過著低調的私人生活，我現在願意說出來，是因為我已經受夠了，任何真正的女人都會這樣做。」

布蘭妮與兩個小孩的關係，在與前夫凱文離婚後，就屢屢成為大眾關注的焦點，主要是2007年離婚後她一度精神崩潰、送進了療養院、喪失了兩個小孩的監護權，也因此讓她的父親傑米向法院申請監護權監管，展開了長達13年的監管，直到2021年底才由法院法院裁決宣佈結束。

而2022年6月，布蘭妮與山姆阿斯加里（Sam Asghari）宣佈結婚，但兩個小孩都沒出席婚禮，當時他們透過律師表示，這天應該是屬於布蘭妮與山姆的大日子，替她的新生活感到高興，不想搶走鋒頭。2個月後，前夫凱文費德林對英國媒體表示，兩個小孩不去參加婚禮，因為他們決定不想看到他們的母親，「男孩決定現在不想見她了，已經好幾個月沒有見面，他們決定不去參加她的婚禮。」會造成這樣的結果，他表示布蘭妮打從監護監管官司獲勝後，經常在社群媒體上曬各種裸露自拍，讓他們感到困擾，「我試圖對這兩個小孩解釋，『看，也許這只是她試圖表達自我的另外一種方式。』但這依然無法消除他們的想法，我沒法想像身為青少年的他們，要上高中會有什麼樣的感覺。」

凱文跟兩個小孩在2023年5月，搬到夏威夷居住，主要是想遠離洛杉磯的鎂光燈，也獲得布蘭妮的同意，因為她一直想毫無保留支持小孩做的任何決定。雙方的關係到2024年5月，母親節前夕終於有所轉寰餘地。前夫凱文透過律師表示，布蘭妮可以跟兩個小孩通電話，還表示一直支持兩個小孩與布蘭妮重新建立起關係。

但當布蘭妮與山姆的婚姻觸礁、離婚後，她承認這段婚姻是讓自己分心的假動作；因為小孩被前夫凱文帶走了，連打電話或發簡訊都不行。加上新書《You Thought You Know》的出版在即，再次讓布蘭妮與前夫凱文的衝突又浮上台面。



