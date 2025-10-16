金鐘獎倒數一天！　男團SEVENTOEIGHT為走紅毯「超狠自虐」招數曝光

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》在本屆綜藝類金鐘獎勇奪「節目創新獎」及「節目導播獎」雙料入圍佳績，還入圍「2025新加坡亞洲影藝創意大獎（AACA）最佳音樂或舞蹈節目獎」，從《SCOOL》誕生的人氣男團SEVENTOEIGHT，也將以「學長代表」身份首度走上金鐘紅毯，象徵從節目畢業、正式踏入演藝圈新章，隊長麒文表示：「這節目是我們成團的起點，能一起走紅毯是對那段努力的肯定。」

▲SEVENTOEIGHT秘備戰袍首征金鐘。（圖／天空娛樂提供）

首次披上紅毯戰袍的SEVENTOEIGHT坦言壓力不小，團員笑說就像「從學校走進社會」，既興奮又緊張。麒文說：「以前是為自己表現，現在是為團體而戰。」美祥也表示大家從青澀練習生成長為實戰歌手，「學會怎麼展現舞台魅力、也懂得享受舞台。」

為迎接星光初體驗，六人全力備戰「紅毯大作戰」，不只密集健身飲控，舉凡穿雨衣跳繩、餐餐水煮，還上美姿美儀課練姿勢，笑稱：「全身跟腳都準備好接受紅毯洗禮！」麒文打趣說：「就怕摔跤！如果真的跌倒，新聞一定爆！」團員學駿則笑稱經過時裝周訓練後，更懂得用姿態講故事，「希望能在鏡頭前找到最自然又自信的狀態。」

▲SEVENTOEIGHT正是從《SCOOL》中誕生。（圖／天空娛樂提供）

是否想搶下「最帥紅毯男星」，柏佑笑說：「我們打算爭前十帥就好，不能比老闆帥！」SEVENTOEIGHT也預告將以「團體小Pose」登場展現默契魅力。成員們異口同聲：「希望大家一眼就記得『這就是SEVENTOEIGHT』！」六人活力滿滿替《SCOOL》應援，也祈願節目「一舉敲鐘成功」，在金鐘之夜閃耀屬於他們的青春光芒。