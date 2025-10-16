32歲韓女星染毒2度被抓！「釋放又買毒」竟施暴警察　法官：關2年

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈16日又驚爆一起吸毒案！一位32歲女演員早在3月時因染毒遭逮捕，她繳交韓幣500萬（約台幣12.5萬）罰金後被釋放，沒想到惡行不改，再次被抓到於3月到5月之間總共花了韓幣978萬（約台幣24.45萬）買毒，警方在4月直搗家中搜索時，她妨害公務竟當場抓傷一名員警，該案於16日宣判，她被判入獄關2年並接受120小時藥物治療課程，女星染毒案才隨之曝光，掀起韓網一陣熱議。

▲一名韓女星2度染毒被抓。（圖／AI）



根據韓媒報導，一名32歲女演員早在3月時因染毒遭逮捕，她在接受完調查後，繳交韓幣500萬罰金便被釋放，但沒想到，她竟在釋放當日又犯案，於3月2日到5月22日一共花了韓幣978萬購買氯胺酮（K他命）20克，並總共吸食6次毒品因此遭到起訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方在4月22日帶著搜捕令打算將她逮捕，怎料過程中，該名女演員拒絕繳交手機，更發瘋似地抓住一名員警，拒絕繳交手機，她拉扯該名警察的手臂導致襯衫右袖被撕破，並用指甲抓傷對方脖子、揪住領口狂晃，使員警佩戴的項鍊斷裂。

▲32歲韓女星染毒2度被抓，甚至在逮捕過程抓傷警察。（圖／翻攝自韓網）



女演員本就因染毒遭到起訴，當場罪加一等，再以妨礙公務罪遭到起訴，本案在16日宣判，據韓國仁川地方法院刑事第7單獨部表示，該名32歲女演員涉嫌違反《毒品類管理法》及妨礙公務罪起訴，被判處有期徒刑2年，並完成120小時的藥物中毒治療課程。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！