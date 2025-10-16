日嘻哈指標千葉雄喜12月來台開唱！「3種票價」門票開賣倒數

記者吳睿慈／綜合報導

日本嘻哈指標Yuki Chiba（千葉雄喜）即將於12月14日登上台北 Legacy TERA，他從東京街頭走向國際嘻哈圈，以真摯的創作能量與跨界的音樂風格，掀起日本嘻哈新浪潮。他是日本當前嘻哈圈裡數一數二的話題代表人物，此回登台勢必掀起熱議。

▲千葉雄喜12月來台開唱。（圖／So Wonderful提供）



千葉雄喜出生於東京，以藝名KOHH踏入日本地下嘻哈圈，18歲開始創作，他和弟弟Lil KOHH合作的〈Young Forever〉一曲爆紅，並於2014年推出首張專輯《MONOCHROME》，自此震撼日本嘻哈樂壇。近期，他推出新曲〈幸福是什麼？〉，不僅是加盟新東家後的首支作品，也成為草彅剛主演秋季檔新戲《終幕的輪舞曲 –獻給再也無法見面的你–》主題曲。

近期，他也將活動重心移往美國，登上洛杉磯「The Roxy」及 88rising 主辦的〈Head In The Clouds〉音樂節，持續拓展國際舞台，這次來台以「The Hip-Hop Movement: Yuki Chiba Live in Taipei 2025」為題，將以東京街頭能量與真摯創作感染台灣粉絲。

▲千葉雄喜是日本當前嘻哈圈裡數一數二的話題代表人物。（圖／So Wonderful提供）



門票將於10月21日下午1點在開賣，票價分為3180元、2480元、以及身障與身障陪同席1000元，更多詳情請鎖定主辦單位So Wonderful社群專頁。