台足賽場驚見啦啦隊遭酸「丟臉」　小珍奶霸氣回嗆：遷怒啦啦隊才丟臉

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣足球代表隊在14日於2027亞洲盃資格賽中迎戰泰國，有民眾在現場拍下啦啦隊「狸貓寶貝」應援的樣子，表示「足球也有啦啦隊了」，沒想到卻有網友留言嫌「丟臉」，讓身為隊長的小珍奶（王芯羽）忍不住親自回嗆。

▲由小珍奶擔任隊長的啦啦隊狸貓寶貝為台灣足球代表隊應援。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

網友14日在Threads上傳狸貓寶貝在場邊應援的影片，發文表達讚賞，影片釣出帶隊的小珍奶回說：「謝謝你的支持，我們還在努力，繼續進步！」不過，有網友疑問表示：「為什麼台灣足球員沒有名字？你們啦啦隊就有？」對此，小珍奶解釋說，提供給啦啦隊衣服和球員衣服的廠商是不同的，「贊助衣服的廠商詢問啦啦隊球團名字跟背號，我們便提供。」啦啦隊也無法回答這個問題。

結果，該位網友又留言表示：「覺得台灣會不會很丟臉？為什麼國際賽事會搞這種事？」一番話讓小珍奶爆氣直說：「為什麼台灣會丟臉？我們是去支持中華足球，一直批評自己的國家，還遷怒啦啦隊、讓外國人看笑話才丟臉吧！」

▲▼小珍奶回覆網友。（圖／翻攝自Threads）