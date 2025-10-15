黃冠智舔唇回味「激烈男男吻戲」求拍大尺度續集　施名帥一聽崩潰

記者黃庠棻／台北報導

由導演朱平執導，施名帥、黃冠智主演的電影《愛作歹》講述一對剛出獄的江湖兄弟，在社會上重逢卻形同陌路，面對道上的打打殺殺他們毫不猶豫，但說不出口的七情六慾卻成了英雄難關，兩人在片中有激情熱吻的片段，今（15）日出席金鐘入圍茶會也分享了自己的心情。

▲黃冠智、施名帥、范瑞君出席公廣集團金鐘入圍酒會 。（圖／記者黃克翔攝）

第60屆戲劇類金鐘獎將於10月18日於台北流行音樂中心盛大舉行，施名帥憑藉《愛作歹》入圍迷你劇集／電視電影男配角獎，而范瑞君也以該作品入圍女配角獎，在金鐘入圍茶會上黃冠智也代表導演朱平出席，一起接受訪問。

▲黃冠智、施名帥、范瑞君出席公廣集團金鐘入圍酒會 。（圖／記者黃克翔攝）

連續多年參與金鐘獎的施名帥笑說「不膩啊，很開心又可以參加金鐘獎」，坦言自己認為參加頒獎典禮就像是一個欽點，更開心的是可以在盛會上與各演員、工作人員見面，老婆朱芷瑩也有恭喜他入圍，只是這次無法帶著妻子一起參與，因為對方目前忙著拍戲。

▲施名帥出席公廣集團金鐘入圍酒會 。（圖／記者黃克翔攝）

在《愛作歹》中，施名帥與黃冠智有著強烈的感情糾葛，戲外兩人也建立起好交情，尤其是黃冠智對施名帥的「愛」更是毫不掩飾，讓施名帥直呼「不要纏著我」，也承認老婆朱芷瑩為此常常吃醋，還會抱怨「他真的很黏」，逗趣的互動讓全場笑翻。

▲施名帥的老婆朱芷瑩會吃黃冠智的醋。（圖／公視提供）

面對施名帥的指控，黃冠智大方表示自己的太太小綠反而很愛看他與施名帥「恩愛」，透露老婆看完《愛作歹》之後被施名帥迷倒。黃冠智也表示自己偶爾會回想跟施名帥的吻戲，笑說「很霸道，想到還會舔一下嘴唇」；一旁的施名帥則癱坐在椅子上崩潰直呼「我的天啊，演完趕快忘記」，更說道「有太太的人要謹守男德」。

▲黃冠智出席公廣集團金鐘入圍酒會 。（圖／記者黃克翔攝）

由於施名帥、黃冠智在訪問中多次鬥嘴、火花四射，被現場媒體起哄「要不要拍第二季，再來個激烈床戲」，黃冠智直接回應「那第二季就叫《歹做愛》」，施名帥一聽又再度崩潰，坦言跟黃冠智拍可以「但情慾戲還是留給年輕人就好」。

▲黃冠智喊話施名帥一起拍第二季。（圖／公視提供）