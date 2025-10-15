出道23年首度入圍金鐘！張鈞甯去年看直播哭了　罕見公開放閃男友

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎將於10月18日於台北流行音樂中心盛大舉行，最佳女主角堪稱死亡之組，包含《影后》楊謹華、謝盈萱、林廷憶、《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、《童話故事下集》柯佳嬿與《太太太厲害》的曾沛慈。其中，張鈞甯今（15）日出席公廣集團金鐘訪問時，也大方談及了第一次入圍的心情。

▲張鈞甯出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

張鈞甯出道23年，坦言第一次入圍金鐘獎的心情相當期待，回憶自己第一次踏上金鐘殿堂是在2009年時跟著《痞子英雄》一起參加，當時她只是跟著劇組一起出席，連入圍都沒有，笑說「我還上網google『張鈞甯金鐘獎』發現新聞都是《痞子英雄》或是《白色巨塔》。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張鈞甯出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

對此，張鈞甯直言「總覺得自己離金鐘獎很遠」，去年在家看金鐘獎直播，自己旗下藝人詹子萱、好友鄭元暢與楊謹華都得獎，忍不在電視機前落淚，幸好這一次憑藉《The Outlaw Doctor 化外之醫》入圍，雖然表示自己沒有得失心，但仍忍不住說道「都在這裡了，誰不想得獎。」

▲張鈞甯出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

出道23年首度入圍金鐘獎，張鈞甯表示導演男友柯汶利有道恭喜，開玩笑說「沒說就掐死他」，媽媽也有送上祝福，不過當時母親在追劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》時曾說過角色很討厭，讓她驕傲地說道「討厭還不是入圍了」。

▲張鈞甯出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

此外，張鈞甯時隔多年又要站上金鐘獎紅毯，表示戰袍已經準備好，但美麗程度應該「還好」，笑說「紅毯第一美就交給別人」。而她談及與金鐘獎的淵源，坦言相當淺薄，因為過去就連受邀擔任頒獎嘉賓的邀約都沒有。