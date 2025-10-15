ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
BLACKPINK大巨蛋快閃店曝光！
4個方法幫你培養「鈍感力」
小吳赴巴黎「行李離奇消失」
鄭中基泰國廢棄醫院拍戲！　工作人員驚見「阿飄舔他雙腿」嚇壞全劇組

記者蕭采薇／台北報導

香港動作電影《阿龍》由鄭中基自導自演，為了電影中復仇父親的角色瘋狂增肌，化身成雙手染上鮮血的暴力復仇者。鄭中基透露電影多個場景在泰國的廢棄醫院拍攝，竟然有靈異體驗，在拍完後被告知泰國的工作人員見到有阿飄在舔他的腿，讓他嚇一大跳說：「幸好我真的看不見，只能相信百無禁忌了。」

▲《阿龍》鄭中基、姜皓文、傅舜盈。（圖／華映提供）

▲《阿龍》由鄭中基自導自演，化身成雙手染上鮮血的暴力復仇者。（圖／華映提供）

《阿龍》電影90%都在泰國拍攝，劇組特別選定了一整棟荒廢很久的醫院進行拍攝，許多綁架女童及犯罪集團的畫面都此拍攝，鄭中基不曾覺得這個建築讓人不舒服，但有一位泰國演員開車來時，用google map一直找不到路開到醫院，在周邊道路一直繞來繞去，工作人員去指路他還是無法尋找到正確方向，開得滿頭大汗，拖延了兩個小時才終於到現場，但當時鄭中基只覺得解決問題就OK。

鄭中基回憶當時天氣非常炎熱，拍著拍著，有一天他突然覺得胸很悶，人不太舒服，以為熱壞了，他特別走到室外透透氣後就恢復正常，但他發現泰藉的工作人員第二天都穿著長褲到現場，但因為拍攝行程緊湊，他沒有多想。

▲《阿龍》鄭中基、姜皓文、傅舜盈。（圖／華映提供）

▲《阿龍》由鄭中基自導自演，全片90%在泰國拍攝。（圖／華映提供）

直到完成醫院的拍攝時，泰國的工作人員才告訴他，現場的工作人員見到有髒東西在舔他的腿，才會換穿長褲，讓他嚇一大跳說：「我真的看不見，也完全沒有感覺，其實我們每次開工都會上香拜拜的，沒想過會發生，只能相信百無禁忌了。」

電影中有一個小童星傅舜盈的演出也讓人印象深刻，她扮演鄭中基被綁架的女兒，她曾經在電影《五個小孩的校長》中展現演出天份，本來留著一頭長髮的她，為了劇情需要必需剪短頭髮，便由鄭中基親自操刀為她剪去一頭長髮，小女生完全沒有爭扎，還顯得很開心。

▲《阿龍》鄭中基、姜皓文、傅舜盈。（圖／華映提供）

▲童星傅舜盈（右）飾演鄭中基（左）被綁架的女兒，為拍戲剪去長髮。（圖／華映提供）

鄭中基讚美說：「我們全劇組都稱她是盈盈姊，她真的很會記台詞，台詞也說得非常好，不會覺得她是個小孩。」他回憶在傅舜盈殺青的那天，大家離情依依，她還跑去和鄭中基爭取，「幫我加一點戲嘛！讓我可以繼續演。」讓鄭中基都忍不住驚呼，「她真的很成熟，是劇組中最可愛的姊姊啊！」

▲《阿龍》鄭中基、姜皓文、傅舜盈。（圖／華映提供）

▲鄭中基（左）與姜皓文（右）。（圖／華映提供）

《阿龍》描述阿龍（鄭中基 飾）和8歲的女兒螢螢（傅舜盈 飾）相依為命，因揹負前妻賭債而生活潦倒，樂觀的他沒有抱怨半句，深信好人有好報。阿龍終於還清債務，為了完成女兒心願，父女一起去泰國旅遊，但螢螢竟在旅程中被拐子集團擄走。

▲《阿龍》鄭中基、姜皓文、傅舜盈。（圖／華映提供）

▲鄭中基為了電影中復仇父親的角色瘋狂增肌。（圖／華映提供）

痛失至親的阿龍徹底放棄心中的善良，為了留在當地，與泰國華僑阿蘭（周秀娜飾）再婚，更一直打聽拐子集團的消息，不惜一切代價，只為揪出所有害死女兒的匪徒報仇，化身成雙手沾血的復仇者，最後他能夠大徹大悟，重拾昔日善念？還是墜入仇恨的地獄呢？《阿龍》將於10月17日上映。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

【愛誰2擇1】妳越問我越不回答XD

