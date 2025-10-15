蕭秉治面子超大！　開直播請到4大咖當嘉賓「五月天、Energy都來了」

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治以全新巡演「活著 Alive」完封北高雙蛋，接下來將於北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京開唱。13日他在微博直播，邀請Energy牛奶、白安、鼓鼓呂思緯輪番連線，五月天怪獸更義氣現身公司陪聊，觀看數直衝120萬。怪獸現場彈吉他，蕭秉治接連演唱〈天使〉、〈外人〉，重現六年前「凡人MORTAL」巡演的師兄弟畫面。

▲五月天怪獸義氣壓軸陪蕭秉治直播。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治笑說因擔任五月天開場嘉賓，已先去不同城市暖身，「很謝謝大家的熱情，每一場看到有人舉我的燈牌都會比個讚」，好友鼓鼓則帶著愛犬呂小柱入鏡，透露蕭秉治時常買葉黃素給牠，還會把粉絲送的寵物床先借給自家狗狗用。

白安接著登場，誇蕭秉治是「看起來兇但人很暖」的水瓶座，兩人合寫的〈想悄悄住進你的靈魂〉爆紅，他也大讚白安新歌〈路邊野餐〉MV「很有戀愛感」。蕭秉治趁機邀她來演唱會玩，白安則預告11月1日將在台中Legacy舉辦「路邊野餐」專場，之後展開巡演。

▲▼ 蕭秉治直播，Energy牛奶、鼓鼓、白安作陪 。（圖／相信音樂提供）

再來由Energy牛奶接棒，笑喊「他是億萬神曲製造機」，感謝蕭秉治替團體寫下〈分合〉、〈馬上去〉、〈多個朋友〉，還報名擔任嘉賓。接著怪獸壓軸登場合體彈唱，讓直播掀高潮，蕭秉治感性說：「獸哥就像我的天使一樣」，在師兄陪伴下，他整個人也放開了，和怪獸合唱〈外人〉，線上歌迷直呼聽到賺到。