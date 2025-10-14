白安自爆「出1狠招」拒絕告白　蔡維澤驚呼：他也太輕浮了吧！

▲白安節目邀請蔡維澤擔任嘉賓。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

白安推出新專輯《星期八》，擔任Hit Fm聯播網10月hito最大ㄎㄚ的白安獨挑大樑，主持期間限定特別節目化身「星期八」DJ，最新一集邀請到人氣樂團「傻子與白痴」主唱蔡維澤，蔡維澤認為要談戀愛才能寫歌，白安開玩笑說，所以傻白的情歌這麼少是因為不常談戀愛？蔡維澤說：「不是這樣講，戀愛是生活中很重要的元素，有談才有創作動機，但不一定是寫情歌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白安和蔡維澤暢聊感情觀。（圖／Hit Fm聯播網提供）



白安問什麼樣的戀愛會讓蔡維澤創作更多音樂？蔡維澤說：「當他單戀被拒絕或是暗戀一個人的時候，他笑稱自己比較喜歡激烈一點的情緒，才能激發他的創作靈感。」這讓白安想到她讀高中時曾拒絕一位男同學，這個男生每個學期都跟不同女生告白，剛好那學期輪到她，她認為那個男生也沒有多喜歡她，而且那男生是在上電腦課時告白的，透過聊天室傳訊息說喜歡她。

讓蔡維澤直呼：「有點太輕浮了吧？連個親筆情書都沒有？」白安笑說，所以她也用訊息回覆拒絕他，結果發現那個男生被拒絕後，當天難過地趴在座位上一整個上午，白安回想起來覺得很有趣，她開玩笑說：「這樣的難過程度應該足以讓男同學寫出一首好歌來！」

蔡維澤也分享愛上一個人確實很簡單，不用任何門檻，有時候只需要一眼一瞬間，還不知道名字前就可能愛上，他14歲念國中時，曾出現他一秒瞬間喜歡上的一位女生，雖然從未開口說話也沒有聯絡，但只看了一眼，腦海裡已經跟她跑完一生，直到他25歲，想起這個女生仍會有著當年觸動他的喜歡，白安表示自己沒有這樣經驗過，但這個喜歡是一瞬間的第一印象，對她來說喜歡歸喜歡，「一見鍾情後但如果談吐跟個性不合也沒辦法繼續下去。」



