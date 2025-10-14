祈錦鈅爆婚變「婚姻真實現況」曝光！　小倆口深夜路上互動被直擊

▲祈錦鈅與老公A先生深夜在台北街頭依偎，絲毫不在意旁人眼光（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

30歲祈錦鈅曾在PTT表特版被說「神似周子瑜」，而讓她有著有著「G奶子瑜」封號，她在2023年與交往不到半年的圈外男友A先生閃婚，同年底在加拿大誕下1女，不過卻在今年5月爆出夫妻感情生變正在辦離婚。事後祈錦鈅出面否認，「謝謝大家關心！我覺得我們夫妻的關係不是靠法律維持，是靠真心維持」。

▲結束演出後，祈錦鈅奶壓老公A先生，並與友人一同前往夜店續攤。（圖／本刊攝影組）

時隔4個月，時報周刊CTWANT直擊夫妻倆感情依舊甜蜜。9月6日深夜11點，祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的老公A先生，則是全程愛相隨陪伴在側。演出結束後，夫妻倆並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。

▲一路上祈錦鈅和A先生兩人十指緊扣緊牽著彼此的手。（圖／本刊攝影組）

7日凌晨2點47分，祈錦鈅與老公A先生，還有3名男性友人一起離開餐酒館。隨後，一行人就近散步到鄰近的夜店續攤。一路上夫妻倆緊牽著彼此的雙手、親暱依偎。A先生非常貼心地幫老婆一路提包包，兩人走著走著A先生在大街上就親起了老婆祈錦鈅的頭髮，完全不避人耳目，放閃指數爆表，而一旁友人則是相當習慣，沒有半點反應。

▲走著走著A先生在大街上就親起了老婆祈錦鈅的頭髮，放閃無極限。（圖／本刊攝影組）

日前祈錦鈅出席活動，曾自爆身邊追求不斷，同時也有不少女生向老公示好，她自信表示：「我喜歡的人很多人喜歡，代表我眼光很好吧！」她透露因為老公個性木訥，都是「妹有情郎無意」。而目前祈錦鈅老公相處就像朋友般無話不談，彼此維持著一份理解與默契，從兩人街頭放閃的甜蜜模樣看來，婚變傳言似乎不攻自破。

