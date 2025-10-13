《許願吧精靈》金宇彬COS宋慧喬曬自拍　穿校服喊：好久不見崔永道

文／妞新聞

連假放完在台韓掀起熱議的韓劇就是這部…由《雞不可失》、《浪漫的體質》導演李炳憲，聯手《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《黑暗榮耀》的王牌編劇「金編」金銀淑打造的奇幻浪漫新作《許願吧，精靈》，在10月3日全集上架Netflix平台，男女主角金宇彬與秀智的三搭合作果然火花四射、話題滿滿。

金宇彬變身千年精靈再愛秀智

「宋慧喬驚喜客串」美炸

金宇彬與秀智在此部是第三次合作，也是繼2016年的經典韓劇《任意依戀》之後再續前緣，金宇彬變身「神燈精靈伊布利斯」，遇到了天生冷淡的神燈主人…秀智飾演的奇嘉盈，兩人的精彩對戲絕對是最大看點，除此之外，韓劇女王『宋慧喬』的首次出道客串也獻給這部劇，變身絕美精靈登場讓全網暴動啦。

金編自己致敬本人代表作

金宇彬「連3附身經典角色」

▲金宇彬零偶包突破式演出。（圖／Youtube／숏킹핫）

喬妹本尊才客串，戲中角色也沒缺席（笑），甚至超犧牲「性轉」，金宇彬頂著短髮鮑伯頭加上白色長風衣在劇中登場，一邊拍手一邊把經典台詞：「 Bravo～朴涎鎮！！！你超棒～朴涎鎮！！！」置入成女主角的名字奇嘉盈，沒錯，就是金編的另一部神作《黑暗榮耀》中的文同珢角色，網友們紛紛感歎金宇彬的零偶包突破式演出，也爆笑表示：「秀智沒有笑場太厲害了～」

▲金宇彬自拍。（圖／IG@____kimwoobin）



▲金宇彬零差別還原《繼承者們》經典男二「崔永道」。（圖／Youtube／숏킹핫）

▲金宇彬。（圖／IG@____kimwoobin、@fastpapermag）



金宇彬自己對於扮相似乎也很滿意，在個人IG上公開一系列幕後拍攝花絮，其中就頂著「文同珢頭」對鏡子自拍，不忘帶著淡淡微笑，同時也入戲2013年播出的《繼承者們》主演的經典男二「崔永道」，換上掛著名牌的制服狂錄影，附文喊：「好久不見的見到面的永道」，幾乎零差別的還原感，讓網友大讚：「12年像是12秒。」

