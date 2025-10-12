MyVideo 10月「狠片齊發」片單公開！　《厲陰宅》宇宙確定要來了

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo 10月片單強勢來襲，多部重磅作品搶先上架，包括恐怖鉅作《厲陰宅：最終聖事》搶先版、喜劇重啟版《脫線神探》搶先版與甜愛喜劇《天作之合》搶先版。

▲《天作之合》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

此外，動作懸疑續篇《無名弒2》、韓國懸疑強作《哈爾濱》、緊張劇情片《LAST MILE：全面引爆》、青春劇情《乒乓男孩》，還有MyVideo獨家電影《異鄉謎蹤》。這些跨類型的選片，從驚悚、懸疑到動作、青春，都能滿足各式觀眾胃口，是十月追劇追片的重磅好選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《LAST MILE：全面引爆》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《厲陰宅：最終聖事》上映後持續席捲全球影壇，目前累積票房高達4.6億美金（約台幣140億），正式超越雷利史考特執導的《神鬼戰士II》，挺進全球影史最賣座電影前300名，成為《厲陰宅》系列最成功的篇章之一。

▲《厲陰宅：最終聖事》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

這部由麥可查維斯（Michael Chaves）執導、派屈克威爾森（Patrick Wilson）與薇拉法蜜嘉（Vera Farmiga）主演的最終章，以愛為信仰、以親情為核心，為「厲陰宅宇宙」劃下溫柔卻強韌的句點。

雖然《厲陰宅：最終聖事》是主系列的最終章，但據傳華納兄弟已開始規劃全新「前傳電影」與傳聞中的「影集」企劃，希望延續「厲陰宅宇宙」的龐大神話。

▲《無名弒2》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

據美國媒體《Puck News》報導，幕後團隊目前正就未來製作方向進行協調，一度傳出監製溫子仁就分紅細節與參與比例談不攏，恐被剔除。但片場人士強調，溫子仁依舊是整個系列的核心創意靈魂，他不僅親自現身拍攝現場，也持續參與劇本、故事神話設定與驚嚇場景的設計。消息人士直言「《厲陰宅》能成為全球最具代表性的恐怖電影系列之一，溫子仁的影響力無庸置疑。」

▲《異鄉謎蹤》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

此外，睽違30年重啟的《脫線神探》找來「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）搭檔「90年代性感波神」潘蜜拉安德森（Pamela Anderson），全球票房也正式突破1億美元（約31億台幣）。

▲《脫線神探》連恩尼遜（右）與潘蜜拉（左）傳假戲真做。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

兩位主演在片中火花四射，被傳假戲真做，日前編劇道格曼德（Doug Mand）被問到男女主角是否真的「擦出愛火」時笑回「我收到關於他們的簡訊比任何其他事都多！我只能說，從第一天開拍起，兩人就有非常明顯的化學反應，他們真的很喜歡對方。能遇到兩位主角能互有默契到這種程度，是拍攝團隊的夢想。我非常替他們加油。」

▲《乒乓男孩》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）