ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

S媽臨時「缺席活動」原因曝光！　
趙露思《許我耀眼》8清醒金句
周杰倫宣布「全新巡演」來了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

宋慧喬 李玟 趙露思 偉莉莎 黛安基頓 蕾菈 小禎 佩甄

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報10/13-10/19】

星象影響：天秤引動木星、水火入相、金星進天秤、冥王星順行

天秤引動木星，易與家人、家族間產生狀況，對於家庭內部、人際及房產問題需多花心思溝通，眾人懂得理性協商。水火入相，當心言語太直白容易傷人，也讓人受到刺激想積極談論理財話題。金星進天秤，突顯好的合作關係。冥王星順行，天蠍座迎來轉機，內心重燃希望與活力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別影響：

巨蟹：長輩要求難以違背；感情遇強勢對象謹慎應對
獅子：人情壓力影響工作進度；感情多情或有爛桃花
水瓶：外部狀況多但內部跟不上；感情注意別太自我
雙魚：埋頭苦幹而忽略外界需求；感情也勿一味付出

牡羊：事業需警覺暗中勢力；感情放輕鬆別緊盯對方
雙子：工作忙碌做好精力分配；感情以柔克剛更順利
天蠍：掌控慾過強會影響效率；感情太固執難以溝通
射手：支援夥伴可收獲功勞；感情上因安慰引來愛慕

金牛：遇到得力的年下助手；感情也可能有年輕桃花
處女：緊急情況下反而表現出色；感情避免太過說教
天秤：可大方爭取表現機會；感情積極主動才有機會
魔羯：收獲工作成果時刻來臨；感情需多花時間陪伴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

唐綺陽

推薦閱讀

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

11小時前

謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」　他兩度閃避畫面曝光

謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」　他兩度閃避畫面曝光

11小時前

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

10/11 13:41

嘻小瓜花蓮救災被當面嗆「作秀」　氣炸還原真相：物資還我們買的

嘻小瓜花蓮救災被當面嗆「作秀」　氣炸還原真相：物資還我們買的

8小時前

高鐵寧靜車廂爭議延燒！　吳鳳「孩子哭鬧父母最焦慮」提1建議

高鐵寧靜車廂爭議延燒！　吳鳳「孩子哭鬧父母最焦慮」提1建議

9小時前

Andy「疑心肌梗塞」最新身體狀況曝光！　獨旅調整身心：想對自己更好

Andy「疑心肌梗塞」最新身體狀況曝光！　獨旅調整身心：想對自己更好

14小時前

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

20小時前

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

16小時前

休息室遭「2字女星」搶走…古力娜扎被反鎖門外　當事人身份曝光！

休息室遭「2字女星」搶走…古力娜扎被反鎖門外　當事人身份曝光！

16小時前

劉耕宏KTV惡習惹怒男星！　羅志祥闖包廂「見刺青兄弟」反轉下場曝光

劉耕宏KTV惡習惹怒男星！　羅志祥闖包廂「見刺青兄弟」反轉下場曝光

11小時前

母親視角看白色恐怖！小薰「以肉易肉」被兒發現…奪人權電影首獎

母親視角看白色恐怖！小薰「以肉易肉」被兒發現…奪人權電影首獎

11小時前

吃飯表情登Threads吸百萬討論！陳珮騏「流量爆掉」認了：不敢看

吃飯表情登Threads吸百萬討論！陳珮騏「流量爆掉」認了：不敢看

16小時前

熱門影音

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉
S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介

《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介
前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」
吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」

吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」
Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠

Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

看更多

BamBam看自己吻戲　羞到跪地不敢直視XD

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

10月13日星座運勢／天蠍桃花運大爆發！　水瓶把握分析投資

19分鐘前0

金鐘專訪／楊謹華出道33年「曾跟導演大吵」　認：想以周凡拿影后

28分鐘前4

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

49分鐘前2

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

1小時前1

阿湯哥爆籌備「不可能的婚禮」！想飛出地球結婚　外媒曝超狂細節

1小時前1

楊祐寧3年前金鐘「犯大忌」槓龜　被拱掛粽子帶老婆…一聽傻眼！

1小時前21

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

1小時前21

楊銘威、方志友恩愛同框被直擊！結婚10年神隊友…分頭搞定兒女

8小時前810

嘻小瓜花蓮救災被當面嗆「作秀」　氣炸還原真相：物資還我們買的

9小時前45

高鐵寧靜車廂爭議延燒！　吳鳳「孩子哭鬧父母最焦慮」提1建議

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃立成大賠16億！最新發文喊：逢低大買
    11小時前2412
  2. 謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」閃避畫面曝光
    11小時前85
  3. 拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
    10/11 13:4118
  4. 嘻小瓜花蓮救災被當面嗆「作秀」氣炸還原真相
    8小時前1610
  5. 高鐵寧靜車廂爭議！吳鳳「孩子哭鬧父母最焦慮」提1建議
    9小時前85
  6. Andy「疑心肌梗塞」最新身體狀況曝光
    14小時前182
  7. 趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神
    20小時前346
  8. 趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！
    16小時前101
  9. 休息室遭「2字女星」搶走…古力娜扎被反鎖門外
    16小時前181
  10. 劉耕宏KTV惡習惹怒男星！
    11小時前102
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合