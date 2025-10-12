ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
第60屆廣播金鐘得獎名單
日超商「認準1標示」必買
韓6歲網紅兇殺案嫌犯動機曝光
BL男神不藏了「體脂僅3%」！巧克力腹肌全看光　健身房遭偷拍發聲

記者孟育民／台北報導

文威登是台泰混血兒，因出演BL 劇《印象青春》而走紅，除了是廣告寵兒外，還擔任雙語外景旅遊節目《Linking 368 Taiwan》的主持人。文威登近期宣布新計畫，推出2026寫真桌曆《戀日登入》，將自己練到體脂3%、6塊肌的「彭于晏同款身材」分享給粉絲，養眼畫面讓人看了超心動，可謂新一代「性感小奶犬」。

▲▼文威登。（圖／翻攝自文威登IG）

▲文威登推出寫真桌曆。（圖／翻攝自文威登IG）
文威登前前後後花了6、7年左右時間健身，會開始健身的原因是身材太瘦，被喜歡的人拒絕，「我178公分，體重只有52公斤，超級瘦，所以被喜歡的人說我無法保護她，好像有風吹來就會倒」。之後他努力上教練課，上網收集資料，每天吃三餐還外加點心、宵夜，讓自己的熱量足夠撐起增肌減脂的條件。

▲▼文威登。（圖／翻攝自文威登IG）

▲文威登練出精實身材。（圖／翻攝自文威登IG）

文威登的好勝心很強，開始健身後，近期參與了健體比賽，卯起來飲食控制、運動，最後獲得NGP自然健美大賽健體組Top10。他花了4個月時間，把體脂從13％變成3％，笑說自己很瘋狂，要做就要做到最好，「我有連續70多天都去運動，有陣子睡眠真的不太好，就中斷了」。

談及飲食控制，由於他還要出外景主持，在外就會依靠超商幫忙，挑選地瓜、茶葉蛋、豆漿等食物吃，完全戒掉吃甜點的習慣，才造就這陣子的好身材，但有次去意外在健身房被偷拍，對方表明是看他身材很好才拍，讓他開玩笑說，雖然開心，心情卻有點複雜。

▲▼文威登。（圖／翻攝自文威登IG）

▲文威登意外被偷拍。（圖／翻攝自文威登IG）

 

6分鐘前0

中信女神應援驚見「多塊紅腫隆起傷」！承認身體冒警訊：很後期了

8分鐘前0

邱宇辰濕身炸出超兇巨肌！　「破尺度上空」哥哥王子反應曝光

13分鐘前0

BL男神不藏了「體脂僅3%」！巧克力腹肌全看光　健身房遭偷拍發聲

35分鐘前0

AKB48香港開唱！台灣成員突驚喜現身...見台下1幕哽咽哭了

37分鐘前2

楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別

43分鐘前1

「太陽愛妻」閔孝琳婚後7年胖了！夫妻同框現身　網熱議：幸福藏不住

1小時前48

黃立成加密貨幣「20天慘賠16.7億」！　曾一夜賺1.9億被封：幣圈傳奇

1小時前0

羅志祥名字超好用！小鐘全招了「女生一聽馬上現身」　約局沒正妹嗨不起來

1小時前53

楊祐寧71歲父親證實癌逝　曝爸生前最後道別「全家緊握黑白照」惹淚

1小時前10

林予晞出道11年圓夢合作偶像！偷問「綾瀨遙私下貌」一聽回答笑了

