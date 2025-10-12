AKB48香港開唱！台灣成員突驚喜現身...見台下1幕哽咽哭了

▲ 劉曉晴赴香港擔任特別嘉賓。（圖／好言娛樂提供）

日本國民女團AKB48迎出道20週年，姐妹團AKB48 Team TP以全中文翻唱經典曲，向本家獻上最高敬意，日前（7日）於香港會議展覽中心舉行的《AKB48 20th Anniversary Concert Live in Hong Kong》上，Team TP香港成員劉曉晴更以特別嘉賓身份登場，與AKB本家最高人氣成員小栗有以雙C位合唱〈Heavy Rotation〉，現場超過4000名粉絲尖叫爆棚，場面震撼。

演唱會以經典序曲影片揭開序幕，成員們身穿經典紅格制服登場，接連獻唱〈ファースト・ラビット〉、〈言い訳Maybe〉等多首熱門歌曲，當最新單曲〈Oh my pumpkin!〉前奏一響，全場觀眾瞬間陷入狂熱。成員們更以流利廣東話高喊：「大家好，我們是AKB48！」劉曉晴隨後也幽默地以廣東話向粉絲問好：「我回來啦！好感動，非常多謝大家！」現場歌迷的尖叫聲此起彼落。

這場演出也是劉曉晴媽媽首次親臨現場觀賞女兒表演，她眼眶仍不禁泛紅感性表示：「媽媽一直沒機會到台灣看我，這次能在香港看見我站在舞台上，她說非常驕傲。」精通中、英、日、粵語的劉曉晴，在後台成了名符其實的「翻譯官」。她笑稱：「經紀人不會粵語，所以我必須中英日粵四語輪番上陣！」

她更分享趣事，為了解釋送給日本成員的「盲盒餅乾」，上網查了單字卻沒人懂，只好比手畫腳解釋是隨機餅乾，連自己都覺得超搞笑，她直言，多語能力讓她能主動與日本成員交流，「能當橋樑幫大家溝通，是我最開心的事！」被問及與小栗有以共同站上C位的演出壓力，劉曉晴坦言：「其實沒有想像中緊張，反而非常興奮！」她透露，〈Heavy Rotation〉從小就是她的啟蒙歌曲。

劉曉晴最後向粉絲深情喊話：「聽說許多粉絲得知我會登場後，特地買票甚至從台灣飛來香港支持我，真的非常感動。」她感性告白：「有你們在，我才能勇敢飛翔！」演唱會尾聲，以「20週年組曲」將現場氣氛推向最高潮。從〈希望的リフレイン〉到〈大声ダイヤモンド〉、〈BINGO!〉，再到高難度〈根も葉もRumor〉，全場粉絲熱情大合唱。