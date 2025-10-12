楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別

記者黃庠棻／台北報導

男星楊祐寧先前在43歲生日當天透露父親今年6月發現身體不適，原本是腎臟發炎、尿道結石，後來變成腹脹、水腫，更發現腫瘤，且為惡性，另有胸部及腹部轉移狀況，沒想到今（12）日發文低調透露父親已經在凌晨過世。

楊祐寧父親是火鍋店「元鍋」老闆，包括林志玲、林心如、楊謹華、陳美鳳等人都是該店常客。2017年楊祐寧斥資6300萬元買下信義區莊敬路的「元鍋3.0」店面，讓爸爸大展手藝，直到去年5月才退休。而他近日也忙著籌備「元鍋4.0」新店面，在台北市忠孝東路附近。

日前，楊祐寧接受採訪時透露，父親在罹癌住院的這段期間，每天都有到醫院探望爸爸，每次更會匯報新店的裝潢、籌備進度給父親知道，坦言「爸爸身體現在，就是家人持續保持信心」，他強調近期都在忙於跟主廚試菜，直呼「希望把爸爸的味道保留住」，也透露「元鍋4.0」預計將在11月開幕，沒想到父親卻來不及見證新店的到來就離世。

談及「元鍋4.0」，楊祐寧透露目前的店址過去是服飾店，為羅志祥經營6年的潮牌「Gotnofears」，因此在裝潢、廚房、管線上都下了很大的工夫，坦言砸了百萬元，更表示店裡沒有任何外資進入，純粹屬於「家族事業」。