黃立成加密貨幣「20天慘賠16.7億」！　曾一夜賺1.9億被封：幣圈傳奇

記者田暐瑋／綜合報導

麻吉大哥黃立成近年轉戰加密貨幣，曾經一夜大賺650萬美元（折合台幣約1.9億元），引起關注，近日因加密貨幣市場波動，僅20天就損失高達5450萬美元（約新台幣16億7千萬元）。

美國總統川普宣布自11月1日起對中國課徵100%關稅，黃立成在去中心化交易所Hyperliquid持有的以太幣槓桿倉位，帳面上原有4450萬美元（約新台幣13億7千萬元），但在市場劇烈波動下，最終損失5450萬美元，甚至倒虧1000萬美元（約新台幣3億元），面對如此巨大的財務損失，黃立成並未顯露挫敗情緒，反而在社群平台X轉發相關數據，「Was fun while it lasted！（過程很有趣）」

▲黃立成。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃立成曾靠HYPE幣賺進650萬美元，一度被封為「幣圈傳奇」，鏈上數據分析師「艾姨」在社群平台X上透露，黃立成8月在幣圈市場快速下跌時，對以太幣（ETH）、HYPE幣、PUMP幣都小幅加倉、試圖攤平成本。但怎料沒多久再度暴跌，黃立成忍痛止損，慘賠1850萬美元（折合台幣約5.5億元），帳戶剩餘1.49億美元（約新台幣44.46億元），且仍處虧損狀態。