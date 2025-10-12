羅志祥名字超好用！小鐘全招了「女生一聽馬上現身」　約局沒正妹嗨不起來

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》週二（14日）晚間9點播出「滾！包廂公敵靠邊閃！明星KTV私下“嗨”到無法擋」，小鐘也經常在KTV擔任氣氛組：「我很怕遇到新妹一來就點盤水餃安靜的在旁邊吃，所以我會在KTV帶氣氛，每次唱完都覺得好像做了一場活動，但一定要現場有正妹，沒有的話我自己也嗨不起來。」他還自曝每次唱歌揪團都會用這招：「以前我們那個年代，羅志祥、潘瑋柏跟周杰倫這3個名字最好用，我們要約漂亮女生去唱歌，她們都說『不要』，但我只要說『有羅志祥』，她們就會說『5分鐘後到』。」





▲小鐘、潘若迪、羅志祥分享唱歌趣事 。（圖／中天綜合台提供）

在場來賓聽了都覺得太誇張，只有潘若迪跳出來幫忙說話：「那次可能是工作的關係，我跟他（羅志祥）早上7點去吃早餐，我問說還有沒有誰要去時，沒半個女生要來，我一說『還有小豬』，她們馬上說『3分鐘到』。」

▲羅志祥名字被好友利用。（圖／中天綜合台提供）

另外，小鐘很討厭在KTV遇到愛插歌的人：「劉耕宏一來直接插歌，插2、3首歌就算了，他《本草綱目》插播2百次要帶著我們跳，還會說『鐘！起來！吃這麼多動一下』。」







