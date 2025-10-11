ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

第60屆廣播金鐘得獎名單
日超商「認準1標示」必買
韓6歲網紅兇殺案嫌犯動機曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

何妤玟 王宥忻 蔡淑臻 顏正國 金鐘國 Utane Chan 陳珮騏

饅頭媽懷四寶「只接受祝福不接受反駁」　放話：人生是我自己的

記者王靖淳／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）以美妝保養起家，育有三個子女的她，最近舉辦性別派對證實懷上第四胎，消息一出喜獲一票祝福，昨（10）日更在IG上傳一段短片，並有感而發表示：「人生是我自己的，我決定就好了。」

▲▼饅頭媽。（圖／翻攝自Facebook／shin_0604）

▲饅頭媽。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

透過饅頭媽發布的短片可見到，她坦言知道網路上有許多關於她懷孕的猜測，而她也本來就打算要公開，並非有意要賣關子。她更在影片中，霸氣地向所有可能會對她生四寶，提出質疑的人喊話：「只接受祝福不接受反駁」，同時也強調：「人生是我自己的，我決定就好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼饅頭媽。（圖／翻攝自Facebook／shin_0604）

▲饅頭媽證實懷第四胎。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

除此之外，饅頭媽也在文中表示，對她而言，生養小孩最重要的前提，是要能夠經濟獨立、心態穩定。她認為，只要能具備這兩個條件，那無論想生幾個小孩，她都有自信，能給孩子怎樣的生活，「幸福不在形式，在於被愛、被照顧、被理解。」

▲▼饅頭媽。（圖／翻攝自Facebook／shin_0604）

▲饅頭媽證實懷第四胎。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

事實上，饅頭媽今年6月才捲入感情爭議，被爆出疑似知三當三、介入別人感情，掀起不小討論。為此，她事後在社群發布聲明寫下「我並沒有介入他人感情，我也是被告知這次的狀況，我也很難過會發生這樣的事」，接著更喊話外界：「不希望媒體跟特定團體惡意放大，我願意接受做為公眾人物被檢視，但也請各位網友不要以訛傳訛。」如今懷上第四胎，讓她的感情生活再度引發網友討論及關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

饅頭媽網紅

推薦閱讀

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！PO照才被認出…粉絲驚：我是推車的

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！PO照才被認出…粉絲驚：我是推車的

12小時前

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕　網急報警求救

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕　網急報警求救

12小時前

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

10小時前

夏語心拍攝到一半…裙子突往上飛「下體被看光」！崩潰：全場都男生

夏語心拍攝到一半…裙子突往上飛「下體被看光」！崩潰：全場都男生

11小時前

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

10/10 23:24

男星還低調留花蓮救災！當地人「托他號召1物資」：目前需要卻沒有

男星還低調留花蓮救災！當地人「托他號召1物資」：目前需要卻沒有

8小時前

日劇女王翻車！50歲米倉涼子爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點

日劇女王翻車！50歲米倉涼子爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點

15小時前

白鹿驚爆罹患不明疾病！1個月暴瘦4kg　哽咽淚認找不出病因：很絕望

白鹿驚爆罹患不明疾病！1個月暴瘦4kg　哽咽淚認找不出病因：很絕望

10小時前

超暖！身價10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

超暖！身價10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

10/10 18:08

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由下往上近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由下往上近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

9小時前

2支iPhone拍出奧斯卡參賽作！通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻　竟真的是本人

2支iPhone拍出奧斯卡參賽作！通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻　竟真的是本人

10/10 20:26

趙露思《許我耀眼》紅到逆襲！爆「金主出手幫贖身」　17部戲約找上門

趙露思《許我耀眼》紅到逆襲！爆「金主出手幫贖身」　17部戲約找上門

7小時前

熱門影音

佳娜女兒一直指耳朵說不舒服

佳娜女兒一直指耳朵說不舒服
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
楊繡惠曾遭色導演問：是處女嗎？　看于朦朧事件嘆「台灣也有潛規則」

楊繡惠曾遭色導演問：是處女嗎？　看于朦朧事件嘆「台灣也有潛規則」
Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」
古斌哽咽謝伯樂顏正國 「是他找我演壞壞」

古斌哽咽謝伯樂顏正國 「是他找我演壞壞」
【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩
王柏傑分手謝欣穎首現身　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD
古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂

古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂
余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

韓團DIGNITY突襲新聞大本營！　掃光販賣機、嗑泡麵畫面曝光

韓團DIGNITY突襲新聞大本營！　掃光販賣機、嗑泡麵畫面曝光

洪榮宏談舊愛江蕙「希望再合唱」　曝江淑娜淡出演藝圈多年「虔誠學佛」

洪榮宏談舊愛江蕙「希望再合唱」　曝江淑娜淡出演藝圈多年「虔誠學佛」

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

看更多

【心碎小狗】搜救犬變身吃貨　站起來討吃還被無情拒絕XD

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前1

第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

35分鐘前0

YTR荒姨被酸「太顧小孩很難搞」　嚴訂5接觸規則反嗆：能滾多遠滾多遠

42分鐘前10

蕾菈胸部作畫「宣布公開競標」　成品照曝光喊話：我們都該勇敢！

1小時前98

陳芳語披戰袍慶國慶！　「解放小蠻腰」火辣身材全被拍

1小時前0

張靚穎開唱「跌落2公尺高台」掀驚叫！　她20秒後繼續唱被讚太敬業

1小時前71

李玟過世2年...帳號遭登入公布私訊　姊姊心痛發聲：請尊重逝者與生者

2小時前32

饅頭媽懷四寶「只接受祝福不接受反駁」　放話：人生是我自己的

2小時前0

韓26歲網紅兇殺案嫌犯動機曝光！　假富商10個月前才監禁女子挨告

2小時前10

直擊／大巨蛋神曲再次響起！FTISLAND李洪基被奇景嚇到：什麼啊？

2小時前0

小禎絕美合體佩甄頒獎！　台上突大動作「澄清重磅真相」：與我無關

讀者迴響

熱門新聞

  1. 啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！
    12小時前2814
  2. 于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕
    12小時前149
  3. 拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
    10小時前18
  4. 夏語心拍一半「下體被看光」！
    11小時前2015
  5. 何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光
    10/10 23:245226
  6. 男星還低調留花蓮救災！
    8小時前306
  7. 50歲米倉涼子爆呼麻　「和男友失蹤2個月」
    15小時前3223
  8. 白鹿驚爆罹患不明疾病！1個月暴瘦4kg哽咽哭了
    10小時前125
  9. 10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」
    10/10 18:084429
  10. 郭書瑤脫了！只穿泳衣「由下往上近拍」
    9小時前3826
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合