饅頭媽懷四寶「只接受祝福不接受反駁」　放話：人生是我自己的

記者王靖淳／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）以美妝保養起家，育有三個子女的她，最近舉辦性別派對證實懷上第四胎，消息一出喜獲一票祝福，昨（10）日更在IG上傳一段短片，並有感而發表示：「人生是我自己的，我決定就好了。」

▲饅頭媽。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

透過饅頭媽發布的短片可見到，她坦言知道網路上有許多關於她懷孕的猜測，而她也本來就打算要公開，並非有意要賣關子。她更在影片中，霸氣地向所有可能會對她生四寶，提出質疑的人喊話：「只接受祝福不接受反駁」，同時也強調：「人生是我自己的，我決定就好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲饅頭媽證實懷第四胎。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

除此之外，饅頭媽也在文中表示，對她而言，生養小孩最重要的前提，是要能夠經濟獨立、心態穩定。她認為，只要能具備這兩個條件，那無論想生幾個小孩，她都有自信，能給孩子怎樣的生活，「幸福不在形式，在於被愛、被照顧、被理解。」

▲饅頭媽證實懷第四胎。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

事實上，饅頭媽今年6月才捲入感情爭議，被爆出疑似知三當三、介入別人感情，掀起不小討論。為此，她事後在社群發布聲明寫下「我並沒有介入他人感情，我也是被告知這次的狀況，我也很難過會發生這樣的事」，接著更喊話外界：「不希望媒體跟特定團體惡意放大，我願意接受做為公眾人物被檢視，但也請各位網友不要以訛傳訛。」如今懷上第四胎，讓她的感情生活再度引發網友討論及關注。