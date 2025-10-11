人氣韓星來台巧遇101放煙火！「看到人群往外衝」驚呆：我有拍下來

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌手張賢勝10月11日晚間於台北WESTAR舉行《2025 Jang Hyungseung Fanconcert in Taipei ‘My’》，活動前他接受台灣媒體聯訪，10日已經先抵達的他，還特別去台北101逛逛，湊巧看到煙火，他重演一次倒數當下，「3、2、1我就拿手機出來拍」，表情非常興奮又可愛。

▲張賢勝來台剛好看到101煙火感到很新奇。（圖／UNI Global提供）



張賢勝久違來到台灣與粉絲相見，「來以前做的準備就是想要趕快來到台灣，期待跟粉絲的心情，我很想吃小籠包，但還沒吃到」，他10日趁空去市區逛逛，發現有幾個區域人潮特別多，且大家都望著同個方向看，他笑喊：「我就直覺覺得好像有活動，但我打開ChatGPT查，沒有查到答案。」於是他走近酒吧休息。

接近9點58分時，客人衝忙往外移動，張賢勝也跟著人群的步伐前往，他笑喊：「我就覺得活動應該是整點開始，接近10點我就跑出出去了，還聽到3、2、1大家倒數，我馬上拿出手機拍！」與記者分享看到一年一度煙火盛會的興奮感。

▲張賢勝來台開唱。（圖／UNI Global提供）



近來韓國在放中秋連假，總共10天假期，張賢勝表示：「我有好好地適當地休息到，韓國到現在都還在休假，但我怕我自己休息太久會變成活屍，休了6天左右，昨天來到台灣。」個人出道迎來10週年，張賢勝被問到與10年來的改變？他想一想回答「外貌跟年紀」，幽默自嘲變老了，而他難得在台灣舉辦專場，透過訪問喊話：「希望在台灣快點知名度越來越高，希望在更大的場地，唱歌給粉絲聽，明年有一張籌備很久的專輯，希望可以來唱給粉絲聽。」

最後他向粉絲表達謝意，「非常感謝來到現場的粉絲，很多人是因為很想我而來，但我相信有人也是猶豫不決到底要不要來，大家也是鼓起勇氣來到這裡，還有人從遠的地方來的，我也很謝謝他們。」