水上恒司帥到變包袱！自信稱「可以1打20」　自曝有靈異體質：高中見過幽靈

記者蕭采薇／高雄報導

「日本新男神」水上恒司來台參加高雄電影節，與粉絲見面，11日以新作《火喰鳥之鳴》主角身份接受媒體訪問，不過他顯得自在從容，笑說在場記者們昨天見過，都是熟面孔，「可以一打二十，請大家盡情發問有趣的問題！」他也分享：「昨晚行程結束大概11點半左右，在飯店樓下遇到粉絲想要簽名拍照，但因為要趕去餐敘，真的沒辦法拍，很後悔。」

▲《火喰鳥之鳴》水上恒司，來台參加電影節會粉絲。（圖／高雄電影節提供）

首次造訪高雄的水上恒司，覺得高雄城市氛圍讓他聯想到北九州與福岡，「這邊濕度比台北低，天氣比較乾，雖然從東京來還是覺得熱，但整體氣候舒適、人也很親切。昨天和市長打招呼時，有提到高雄像是以名古屋的概念打造，這我還是第一次聽到。」他也補充道：「人類文明越發展，人心距離越遠，反而在高雄這樣的城市，感覺彼此更親近，和台北有很不一樣的氛圍。」

被問到台灣影迷的映後提問，他笑說：「在日本參加映後通常會事先拿到問題，這次是即時Q&A，腦力激盪的感覺像在戰鬥，很刺激也很有趣。」他表示，能現場聽到觀眾對角色的看法，是很珍貴的經驗，「大家是真金白銀買票進場，他們的想法我都想親自聽。」

▲《火喰鳥之鳴》是水上恒司第一次挑戰懸疑奇幻題材。（圖／高雄電影節提供）

談到新片《火喰鳥之鳴》，水上恒司說這是他第一次挑戰懸疑奇幻題材，覺得很有趣。他認為世上最可怕的不是鬼，而是人，拍攝過程中他努力揣摩角色內心，「光是想怎麼呈現恐懼就已經很忙碌。」他也透露，高中時真的看過「幽靈」：「那時在住宿地遇到前輩，跟他打招呼，結果隔天前輩說他根本沒回去，那我到底是跟誰說辛苦了呢？」

▲水上恒司在《九龍大眾浪漫》與《火喰鳥之鳴》都演出比實際年齡還大的角色。（圖／高雄電影節提供）

他在《九龍大眾浪漫》與《火喰鳥之鳴》都演出比實際年齡還大的角色，水上表示，確實大家覺得他看起來比實際年齡成熟，《九龍大眾浪漫》有刻意演出比較成熟的一面，而《火喰鳥之鳴》的角色並沒有什麼攻擊性，所以掩蓋了一些攻擊氣質，就連片中後段有一些暴力場景，他也為了角色特性表現內斂，「如果是自己展現的暴力，會蓋過角色的暴力，所以跟導演討論後，才塑造出這樣的角色」。

▲水上恒司被不少粉絲認為「像金城武」。（圖／高雄電影節提供）

至於被不少粉絲認為「像金城武」，他笑說：「這不是第一次聽到，外貌要感謝父母，但我希望觀眾記得我的實力，不只是外型。若有人說我只是因為帥才拿到工作，我會很不服氣，所以我會盡全力演好每一個角色。」最後被問是否承認自己帥？他笑著回答：「是的。」