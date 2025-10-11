勝利又出事！遭傳與「柬埔寨詐騙綁架」有關聯　昔影片遭挖引熱議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利因犯下多項刑事案件賭博、斡旋性交易、貪汙等9罪名，最終從團體退出並淡出螢光幕。然而，他退下明星光環的這幾年，還是不時會有近況傳出，他過去爆出要在香港、柬埔寨等地開夜店，如今又遭韓網扯出與柬埔寨太子集團有關聯，昔日影片遭挖引熱議。

▲勝利又出事，遭傳與「柬埔寨太子集團」有關聯，昔日影片引熱議。（圖／翻攝自韓網）



柬埔寨太子集團因涉及詐騙投資群組、非法賭博、綁架與囚禁等犯罪案，其中受害人還包含韓國人，引起國際高度關注，怎料，勝利過去一則影片裡的背影logo「Prince Brewing」，疑似就是隸屬太子控股集團旗下品牌的品牌，雖然當地多以一般啤酒釀造與酒吧品牌的形式經營，沒有直接性的犯罪關聯，但勝利昔日影片出現於Prince Brewing，再度引發各種負面猜想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勝利相關輿論在韓網迅速傳開。（圖／翻攝自韓網）



勝利近況再度引起韓網熱議，他自捲入「Burning Sun夜店事件」後，徹底退出演藝圈，後續承認犯下9項罪名入獄服刑，只是刑期僅1年半，他很快地在2023年2月出獄。

▲勝利過去曾傳在柬埔寨開夜店，但他後來有否認。（圖／翻攝自韓網）



出獄後，勝利時常被目擊出現在夜店等聲色場所，形象越來越負面，甚至數度傳出他要在香港、柬埔寨等地開夜店，但他後來受訪否認開夜店一事，「我只有說覺得柬埔寨很好，但有報導說我要在當地投資，那不是真的。」過去在柬埔寨出席派對被拍到，純粹是參加友人啤酒酒吧開幕式，而網路上瘋傳他與柬埔寨太子集團有關聯，也是當時被拍到的影片，相關輿論在韓網迅速傳開。