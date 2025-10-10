2支iPhone拍出奧斯卡參賽作！通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻　竟真的是本人

記者蕭采薇／高雄報導

2026台灣奧斯卡代表《左撇子女孩》，導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺（Nina）及夏騰宏，10日在高雄電影節舉辦台灣首映。電影在通化夜市取景，並且用兩隻iphone拍攝，導演鄒時擎說：「當我們把劇組藏起來時，真的沒人看出在拍電影。」因此還真的有人去向飾演麵攤老闆娘的蔡淑臻點餐，完全沒認出眼前是大明星。

▲《左撇子女孩》導演鄒時擎，攜演員馬士媛、葉子綺（Nina）及夏騰宏出席台灣首映。（圖／高雄電影節提供）

2025高雄電影節10日正式開幕，雙開幕片之一《左撇子女孩》的主創團隊來到雄影共襄盛舉。童星葉子綺（Nina）以丸子頭造型可愛亮相，被大家形容像「獵魔女團」成員。女主角馬士媛是第一次演戲，鄒時擎透露在她身上看見自己的影子，並形容馬士媛是「天才型的演員」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬士媛坦言首次拍電影就遇上情慾戲，坦承當初得知劇情其實很興奮期待，「一開始很好奇要怎麼拍，這是我第一次拍電影， 整個體驗很好，我覺得學到很多。」她男友是JADE樂團主唱「嘟嘟」，兩人已交往5年。馬士媛透露，在入圍金馬後，男友比她更開心，兩人還抱著轉圈圈，「像拍電影一樣浪漫。」

▲《左撇子女孩》葉子綺（左）、馬士媛。（圖／高雄電影節提供）

談到片中「狐蒙」寵物，鄒時擎笑說原本設定是一隻猴子，靈感來自她過去飼養的寵物，「但因為猴子入鏡規定太困難，所以改用狐蒙，結果意外成為亮點。」她透露狐蒙是來自一位動物醫院的獸醫師，說牠很聰明，很容易控制，片中有撿球的畫面，鄒時擎透露其實球裡藏著狐蒙愛吃的蟑螂，讓現場驚呼，Nina則說自己完全不知道裡面有蟑螂，還好本身不太怕。

此次夏騰宏在《左撇子女孩》中飾演檳榔攤老闆，對感情不負責任，時常飾演「渣男」的他笑說這次和劇組合作相當開心，對這種角色已得心應手，被虧「從從容容，游刃有餘」，不過會叮嚀自己的女兒「不可以選爸爸演的那種男人，但可以選爸爸本身這樣的男人。」

▲《左撇子女孩》夏騰宏、馬士媛片中有情慾戲。（圖／高雄電影節提供）

鄒時擎也特別感謝奧斯卡名導西恩貝克（Sean Baker）擔任本片的剪接、聯合編劇與製片，「Sean得知電影入圍9項金馬獎時非常驚喜，他覺得我們有機會進入5強。」至於是否會來台走紅毯，鄒時擎透露：「他想來，但行程太滿所以還不確定，也許會有驚喜。」

▲《左撇子女孩》黃鐙輝是最容易被認出的演員。（圖／光年映畫提供）

鄒時擎表示，她最有信心的獎項是「最佳影片」，「這是屬於整個劇組的榮耀。」並提到蔡淑臻在片中飾演疲憊母親，拍攝前特地要求演員不要化妝，「我希望大家都以最自然的樣貌呈現。」她回憶拍攝夜市場景時，蔡淑臻、黃鐙輝完全融入攤販人群，「只要黃鐙輝沒叫賣就不太有人認出，因為他臉其實很好認，民眾容易會認出他。」而有民眾去向蔡淑臻點餐，她也「入戲」真的去煮了一碗麵。

▲《左撇子女孩》蔡淑臻飾演麵攤老闆娘，竟然真的有民眾去點餐。（圖／光年映畫提供）

談到在高雄首映，鄒時擎坦言比以往更緊張，「回到家鄉放映，最擔心台灣觀眾的反應，很希望大家能接受。」關於被刪除的「算命」片段，鄒時擎表示那場戲原本在行天宮外的鳥卦攤，「非常有台灣味，但剪接後覺得篇幅太長，只能忍痛割愛。」

▲《左撇子女孩》算命的片段貝西恩貝克剪掉，鄒時擎只能忍痛割愛。（圖／光年映畫提供）

她也坦言自己平時很愛算命，「算命像是一種東方版心理治療。」更透露西恩．貝克天生命很好，「我媽幫她算過紫薇斗數，說他命非常乾淨，他全家吃素，單純是因為愛護動物。」對於《左撇子女孩》成為今年代表台灣角逐奧斯卡國際影片的作品，鄒時擎說：「能『出賽』已經是榮幸，我不覺得是壓力，而是一次珍貴的經驗。」