顏正國今冥誕…李千娜、黃尚禾「連三天赴靈堂」　唐振剛悲痛現身

記者蔡琛儀／新北報導

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，今（10日）是顏正國冥誕，也是靈堂正式開放的第一天，好友黃尚禾、李千娜夫妻連續三天都現身靈堂，情誼相當令人感動；曾參演顏正國導演的《角頭2：王者再起》的唐振剛，也在靈堂待了1個多小時才離開，不忘送上生日祝福給在天上的顏正國。

▲李千娜、黃尚禾三度現身顏正國靈堂 。（圖／記者姜國輝攝）

唐振剛難掩悲痛，坦言去年就知道顏正國罹癌，但尊重顏正國意願沒有對外公布，讓他專心治療，他表示，顏正國是個很有義氣、直率有表裡如一的人，「大家看到他是什麼樣子 ，他其實私底下聊天啊講話，就是這麼直率 ，然後這麼直接簡單的人。」

今年初他們幾個朋友與顏正國一起吃飯，當時顏正國明顯瘦了，但氣色看來還不錯，甚至還笑說自己最近吃的比較少 ，但比較健康一點，沒想到卻突然撒手人寰。

▲唐振剛現身顏正國靈堂。（圖／記者姜國輝攝）

此外，顏正國遺孀昨也表示，顏正國的靈堂將會對外開放三天，分別是10月10日的早上10點至12點，以及10月11日、12日的下午14點至16點，讓所有思念顏正國的親友們，都能有機會前來與他說說話。